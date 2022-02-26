Yıldızlar Da Kayar Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Yıldızlar Da Kayar
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Karanlık gecelerimin yıldızı sensin
Hep beni bekletip hep söyletirsin
Hep yalan yeminler hep yalan sözler
Bir gün gerçek olup gelemez misin, gelemez misin
***
Yıldızlar da kayar durmaz yerinde
Solar güzelliğin kalmaz yüzünde
Sensiz can verirken son nefesimde
Bir yudum su vermeye gelemez misin, gelemez misin
Sensiz can verirken son nefesimde
Bir yudum su vermeye gelemez misin, gelemez misin
***
Aydınlık dünyamı karartmadan gel
Simsiyah saçımı ağartmadan gel
Şimdilik güzelsin her şey seninle
Seni son bir defa görmem belki de
***
Yıldızlar da kayar durmaz yerinde
Solar güzelliğin kalmaz yüzünde
Sensiz can verirken son nefesimde
Bir yudum su vermeye gelemez misin, gelemez misin
Sensiz can verirken son nefesimde
Bir yudum su vermeye gelemez misin, gelemez misin
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