Ferdi Tayfur

Karanlık gecelerimin yıldızı sensin Hep beni bekletip hep söyletirsin Hep yalan yeminler hep yalan sözler Bir gün gerçek olup gelemez misin, gelemez misin *** Yıldızlar da kayar durmaz yerinde Solar güzelliğin kalmaz yüzünde Sensiz can verirken son nefesimde Bir yudum su vermeye gelemez misin, gelemez misin Sensiz can verirken son nefesimde Bir yudum su vermeye gelemez misin, gelemez misin *** Aydınlık dünyamı karartmadan gel Simsiyah saçımı ağartmadan gel Şimdilik güzelsin her şey seninle Seni son bir defa görmem belki de *** Yıldızlar da kayar durmaz yerinde Solar güzelliğin kalmaz yüzünde Sensiz can verirken son nefesimde Bir yudum su vermeye gelemez misin, gelemez misin Sensiz can verirken son nefesimde Bir yudum su vermeye gelemez misin, gelemez misin