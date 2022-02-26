Ferdi Tayfur

Sen benim içimde kanayan gülsün Ümit oldun, sabır oldun, sır oldun Gönlümün en hazin köşelerinde Hasret oldun, özlem oldun, yas oldun Ömrümce sakladım seni kalbimde Kahır oldun, zehir oldun, yaş oldun *** Yine bugün sensiz yine sensiz Ağlıyor bu gözlerim Yine bugün sensiz yine sensiz Yanıyor bu yüreğim Yine bugün sensiz yine sensiz Nereye gideyim? *** Yine bugün sensiz yine sensiz Ağlıyor bu gözlerim Yine bugün sensiz yine sensiz Yanıyor bu yüreğim Yine bugün sensiz yine sensiz Nereye gideyim? *** Yanardağ misali düştün bahtıma Alev oldun, ateş oldun, köz oldun Ardından ağlayan şarkılarıma Şiir oldun, beste oldun, söz oldun Yıllarca kuruldun gönül tahtıma Benim oldun, canım oldum, can oldun *** Yine bugün sensiz yine sensiz Ağlıyor bu gözlerim Yine bugün sensiz yine sensiz Yanıyor bu yüreğim Yine bugün sensiz yine sensiz Nereye gideyim? *** Yine bugün sensiz yine sensiz Ağlıyor bu gözlerim Yine bugün sensiz yine sensiz Yanıyor bu yüreğim Yine bugün sensiz yine sensiz Nereye gideyim? *** Yine bugün sensiz yine sensiz Ağlıyor bu gözlerim Yine bugün sensiz yine sensiz Yanıyor bu yüreğim Yine bugün sensiz yine sensiz