Ferdi Tayfur

Yüreğimde Yara Var Şu genç ömrümün taze çağında Seni nerden gördüm görmez olsaydım Dikenle örülü gönül bağımdan Sana güller derdim dermez olsaydım *** Dün neler söylerdin bak bugün caydın Böyle mi yapardın sevmiş olsaydın Ben sana tapardım benim olsaydın Seni nerden gördüm görmez olsaydım *** Yüreğimde yara var durmadan kanar İnsan olan insana böyle mi yapar Yüreğimde yara var durmadan kanar İnsan olan insana böyle mi yapar *** Dünyaya geleli bir gün gülmedim Senden bıkıp başkasına gönül vermedim Şimdi ben aşkınla bir serseriyim Seni nerden gördüm görmez olsaydım *** Yüreğimde yara var durmadan kanar İnsan olan insana böyle mi yapar Yüreğimde yara var durmadan kanar İnsan olan insana böyle mi yapar

Canıma Yetti Kader Ömrümce hep bekledim Sanırım yetti kader Güldür beni ne olur Gözyaşım bitti kader Bitti kader bitti kader *** Saçıma düştü aklar Gönlümde yalnızlıklar Güldür beni ne olur Canıma yetti kader Yetti kader yetti kader *** Merhametsiz seneler Birbiriyle yarıştı Acılar sevincime Düğümlendi karıştı *** Bana küsen talihim Düşmanımla barıştı Aydınlat günlerimi Hayatım söndü kader *** Aşılmaz bir dağ oldu Mahzun kalbimde kader Bir defa doğan insan Böyle mi acı çeker Acı çeker çile çeker *** Neden gelmiyor senden Ne bir ses ne bir haber Gönder yari ne olur Ayrılık yetti kader Yetti kader yetti kader *** Merhametsiz seneler Birbiriyle yarıştı Acılar sevincime Düğümlendi karıştı *** Bana küsen talihim Düşmanımla barıştı Aydınlat şu dünyanın Hayatım söndü kader