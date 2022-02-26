Ferdi Tayfur

Yuvasız Kuşlar Garibim halime bakıp da gülme Yolun düşer gurbet ele sen de çekersin Yolun düşer gurbet ele, hasret çekersin *** Ümitsiz de olsa, hayırsız da olsa gönül verdiğin Ölümden korkmayıp yine seversin Kimseden korkmayıp yine seversin *** Yeşeren ağacın dalında kuşlar Sevinçten şarkılar söylemezler mi? Hasretin kollarında derde düşenler Bir ömür boyunca ağlamazlar mı? *** Yokluğun pençesinde derde düşenler Bir ömür boyunca, ah ağlamazlar mı? *** Sorma tek kelime, anla halimden Atma karanlığa, tut ellerimden Sensiz bu dünyada söyle neylerim Bir gün bir köşede çürür giderim *** Yeşeren ağacın dalında kuşlar Sevinçten şarkılar söylemezler mi? Yokluğun pençesinde sevda çekenler Bir ömür boyunca ağlamazlar mı? *** Hasretin pençesinde derde düşenler Ölünceye kadar ağlamazlar mı? *** Çok teşekkür ederim, sağ olun

Batan Güneş Batan güneş beni de al Dönmem artık bu yerlere Felek sanki inat etmiş Bütün kastı sevenlere *** Ben şimdi sensiz kaldım Bağrıma taş basacağım Ben şimdi sensiz kaldım Bağrıma taş basacağım *** Benim sevgim gerçek sevgi Benim sevgim gerçek sevgi Ölsem de seveceğim Ölsem de seveceğim *** Şu üç günlük dünyada Çok görüldü sevgimiz Şu üç günlük dünyada Çok görüldü sevgimiz *** Mutluluğa giden yolu Kapadı kaderimiz Kapadı kaderimiz Kapadı kaderimiz *** Ben şimdi sensiz kaldım Bağrıma taş basacağım Ben şimdi sensiz kaldım Bağrıma taş basacağım *** Benim sevgim gerçek sevgi Benim sevgim gerçek sevgi Ölsem de seveceğim Ölsem de seveceğim *** Benim sevgim gerçek sevgi Benim sevgim gerçek sevgi Ölsem de seveceğim Ölsem de seveceğim...

Benim Gibi Sevenler Bir duamız vardı Tanrıdan bizim Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz Hayaller kurardık gelecek için Hani ölümsüzdü yüce sevgimiz Her gecenin sabahında başım yine döner döner Getirmiyor seni bana, kısa kalıyor geceler Bir ben miyim diye, baktım ki etrafıma Hepsi doğuştan sarhoş Benim gibi sevenler, sevip sevilmeyenler Benim gibi sevenler, sevip acı çekenler *** Bakarsın kesilir sana gelen bu sesim Şunu bilki vefasız, ismindir son nefesim Sen acı çekerken sanma ki ben mutluydum Senden gelen dertlere biterken başlıyordum Her gecenin sabahında başım yine döner döner Getirmiyor seni bana, kısa kalıyor geceler Bir ben miyim diye, baktım ki etrafıma Hepsi doğuştan dertli Benim gibi sevenler, sevip sevilmeyenler Benim gibi sevenler, sevip acı çekenler