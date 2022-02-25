Ferhat Göçer

Baharım hazana dönmesin artık Güneşim doğdu senle batmasın artık Bir ateş yaktın ki bende sönmez bir daha bu yangın Sonumuzu kadere bırakmam artık *** Alnıma yazmışım, sil silebilirsen Kıyıp da bağrımdan vur vurabilirsen Ben ne depremler gördüm, ne kördüğümler çözdüm Sonumuzu kadere bırakmam artık *** Yazarım adını dilime, sözüme Yemin olur inan adını tek geçerim Acımam üzene, o deli düzene Bozarım oyunu gözü kara girerim *** Aramam ötesini, yerine birisini Koyamam aşkım adını tek geçerim Atarım içime susar ölümüne Yanar alev alev acımı tek geçerim *** Alnıma yazmışım sil silebilirsen Kıyıp da bağrımdan vur vurabilirsen Ben ne depremler gördüm ne kördüğümler çözdüm Sonumuzu kadere bırakmam artık *** Yazarım adını dilime, sözüme Yemin olur inan adını tek geçerim Acımam üzene, o deli düzene Bozarım oyunu gözü kara girerim *** Aramam ötesini, yerine birisini Koyamam aşkım adını tek geçerim *** Yazarım adını dilime, sözüme Yemin olur inan adını tek geçerim Acımam üzene, o deli düzene Bozarım oyunu gözü kara girerim *** Aramam ötesini, yerine birisini Koyamam aşkım adını tek geçerim Atarım içime susar ölümüne Yanar alev alev acımı tek geçerim