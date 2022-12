Ferhat Göçer

Yarımmış bir yanım bir yanım yaralı Nasıl tamam yaptın iyileştirdin Yarımmış ertesi bugün yaşamamın Aşk gerçekten varmış hissettirdin Bilsen nasıl hoşgeldin *** İyi günde kötü günde söz verelim ikimizde Aldığım en son nefeste sen elimden tut Her ne yaşandıysa bitti senle benle önce unut Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut *** İyi günde kötü günde söz verelim ikimizde Aldığım en son nefeste sen elimden tut Her ne yaşandıysa bitti senle benle önce unut Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut *** İyi günde kötü günde söz verelim ikimizde Aldığım en son nefeste sen elimden tut Her ne yaşandıysa bitti senle benle önce unut Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut