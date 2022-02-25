Seni Sevmeye Aşığım Şarkı Sözleri
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Ferhat Göçer
Seni Sevmeye Aşığım
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Yok dokunduğun her yerim acıyor şimdi
Gidemezsin ki gidemezsin ki
Biliyorum deli gibi sevdin ayrılalım artık
Diyemezsin ki diyemezsin ki
***
Ayrılsak ölürüz biz
Bir bedende bütünüz biz
Ellerde ölürüz biz
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Biraz yol almış gibi göründüm hayatta
Akıl hiç yar olmadı ne yaşta ne başta
Seni çok üzdüm biliyorum tekrar olmaz
Söylemedim bilerek gurur vardır aşkta
***
Sorma asla geriye dönüşü
Satır arası diledim özrü
Karşına çıkmak çok zor oldu
Ne olur anla
***
Hoş gör sen ben delinin biriyim
Her şeye rağmen seni seveceğim
Bir damla gözyaşına bin ömür
Vermeye hazır esirinim
-
Silinmedi izler halâ dün gibi
Kadehim senle dolu aynı İstanbul rengi
Alıştım dediğim yokluğun buz gibi
İçimde hatıralar eski şarkılar gibi
***
Şimdi boğazın kayıp bir kenarında
Elimde bir kadeh ve içinde gençliğim
***
Vurdukça en dibe kendimi buldum
Ayıldıkça senden daha sarhoştum
Koskoca bir ömrü tükettim seninle
Ve sen hiç olmadın mehtabın renginde
***
Vurdukça en dibe kendimi buldum
Ayıldıkça senden daha sarhoştum
Koskoca bir ömrü tükettim seninle
Ve sen hiç olmadın aslında içimde
-
Bakmasa gözlerin, tutmasa ellerin
Sevmesen de ben seni sevmeye razıyım
Yüzünü dönmesen, acımı görmesen
Kadrimi bilmesen de ben yine de razıyım
***
Varsın gülmesin kaderim
Varsın boş kalsın ellerim
Ben seni sevmeye aşığım
***
Bakma gözlerime, tutma ellerimi
Başka gönüllerde ara boş yere kendini
***
Varsın gülmesin kaderim
Varsın boş kalsın ellerim
Ben seni sevmeye aşığım
Ben seni sevmeye aşığım
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Tek yönüm sendin izini kaybettim
Bir iz bir yön olmadan düştüm yollara
Bir sağa çarptım bir sola çarptım
Savruldukça savruldum hep çıkmazlara
***
Çınladıkça adın kulağımı kapattım
Bir son veremedim içimdeki tiz çığlıklara
Hep sendeydi aklım bedeni aldattım
Savruldukça savruldum koldan kollara
***
Bakmadı gitti dönmedi bile arkasına
Eğdim boynumu çaresizce galip gelen gururuma
***
Duydum ellere yarmış yerini yeller almış çoktan
Bense kendimi salmış yüreğini yaralar sarmış yoktan
Bir kızı bir oğlu varmış kendi hayatına dalmış
En acısı da beni hatırlamamış unutmuş çoktan
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