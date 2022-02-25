Ferhat Göçer

Ayrılsak Ölürüz Biz Yok dokunduğun her yerim acıyor şimdi Gidemezsin ki gidemezsin ki Biliyorum deli gibi sevdin ayrılalım artık Diyemezsin ki diyemezsin ki *** Ayrılsak ölürüz biz Bir bedende bütünüz biz Ellerde ölürüz biz

Esirinim Biraz yol almış gibi göründüm hayatta Akıl hiç yar olmadı ne yaşta ne başta Seni çok üzdüm biliyorum tekrar olmaz Söylemedim bilerek gurur vardır aşkta *** Sorma asla geriye dönüşü Satır arası diledim özrü Karşına çıkmak çok zor oldu Ne olur anla *** Hoş gör sen ben delinin biriyim Her şeye rağmen seni seveceğim Bir damla gözyaşına bin ömür Vermeye hazır esirinim

Mehtabın Rengi Silinmedi izler halâ dün gibi Kadehim senle dolu aynı İstanbul rengi Alıştım dediğim yokluğun buz gibi İçimde hatıralar eski şarkılar gibi *** Şimdi boğazın kayıp bir kenarında Elimde bir kadeh ve içinde gençliğim *** Vurdukça en dibe kendimi buldum Ayıldıkça senden daha sarhoştum Koskoca bir ömrü tükettim seninle Ve sen hiç olmadın mehtabın renginde *** Vurdukça en dibe kendimi buldum Ayıldıkça senden daha sarhoştum Koskoca bir ömrü tükettim seninle Ve sen hiç olmadın aslında içimde

Sevmeye Aşığım Bakmasa gözlerin, tutmasa ellerin Sevmesen de ben seni sevmeye razıyım Yüzünü dönmesen, acımı görmesen Kadrimi bilmesen de ben yine de razıyım *** Varsın gülmesin kaderim Varsın boş kalsın ellerim Ben seni sevmeye aşığım *** Bakma gözlerime, tutma ellerimi Başka gönüllerde ara boş yere kendini *** Varsın gülmesin kaderim Varsın boş kalsın ellerim Ben seni sevmeye aşığım Ben seni sevmeye aşığım