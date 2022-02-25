Çok Sevdim İkimizi Şarkı Sözleri
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Ferhat Göçer
Çok Sevdim İkimizi
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Saçmalama nolur çare çok nasıl gidersin
İstediğin her şey sanki yok değer mi dersin
Başkaları bilmez görmez o nasıl bir duygu
Al elini kalbime bir koy işte gerçek bu
***
Her yer soğuk hep karanlık
Kendi kendime tarifsiz
Ayrılmamız çok gereksiz
Şimdi uzaktan sebepsiz
***
Biri bana gelsin o da sensin
Beni kırmış olsan da
İkimizde aşık bir tek farkla
Benimki senden biraz fazla
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Dönmez olsun dönmez olsun
Sensiz bu dünya dönmez olsun
Sönmez olsun sönmez olsun
İçimdeki ateş sönmez olsun
***
Bu şarkı bizim olsun aşkıma son söz olsun
Gönlümün pınarında adın ceylanım olsun
***
Görmez olsun görmez olsun
Sensiz bu gözler görmez olsun
Geçmez olsun geçmez olsun
Sensiz bu ömrüm geçmez olsun
***
Bu şarkı bizim olsun, aşkıma son söz olsun
Gönlümün pınarında adın ceylanım olsun
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Bu sabah, yerini kimler almış
Diye düşündüm kalktığımda
Hiçbiri seni, hiçbiri beni
Hiçbiri bizi anlamamış
***
Bu sabah telefonu hiç açmadım
Çaldı durdu aldırmadım
Hiçbişey seni, seni düşünmemi
Engellemez ben anladım bu sabah
***
Gül ki sevgilim gül ki gözlerin
Solmasın sakın aşk çiçeğim
Gel biraz bana gel biraz daha
Arşa çıksın nağmelerin
***
Bu sabah adını boş kâğıtlara
Yazdım astım duvarlara
Ben bir tek seni eski günleri
İsterim canım anlasana
***
Bu sabah yatağın boş kısmını
Resimlerinle süsledim
Gördün halimi anla derdimi
Ne olur dön çok özledim bu sabah
-
Sensiz yalnızlığı, anlamsızlığı
Tadı olmadan ömrün, umutsuzluğumu gördüm.
Dokunduğum hiçbir tende kokun yok,
Aradığım mutluluğu gözlerinde buldum.
***
Yaralarım artık uzakta bir yerde,
Sessizce küllenip savruluyor.
***
Sen son aşkım, son ümidim olacaksın
Kalbimde her zaman tek kalacaksın,
Ruhum dudaklarında hayat buluyor,
Yaşadığım en büyük aşk sen olacaksın.
-
Yıllar mı hızlandı yoksa?
Ne çabuk geçiyor upuzun günler geceler
Daha dün gibi derler ya hani
Meğer herkes kurarmış böyle cümleler...
***
Vakit geçmek bilmezdi oysa
Hangi ara koptu yaprak yaprak takvimler?
Akarken biriktir derler ya
Kasam boş, kalbim kırık, elde yine hüzünler...
***
Pişman çok pişmanım esasen
Ama çok korkuyorum ya reddedersen
Gururdan mı nedendir artık
E sen gel kendini alt edersen
***
Evimi ocağımı, yuvamın sıcağını
Yarimin kucağını bıraktım
Her günahın tadına, dünyanın batağına
Batacağım kadar battım...
***
Meğer herkes tanışıyormuş
Bir gün mutlaka gerçeğin ta kendisiyle
İnsan buna da alışıyormuş
İnsan dayanıyormuş bütün gücüyle
***
Pişman çok pişmanım esasen
Ama çok korkuyorum ya reddedersen
Gururdan mı nedendir artık
E sen gel kendini alt edersen
***
Evimi ocağımı, yuvamın sıcağını
Yarimin kucağını bıraktım
Her günahın tadına, dünyanın batağına
Batacağım kadar battım
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