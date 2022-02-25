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7/24 Dinle Çok Sevdim İkimizi

Çok Sevdim İkimizi Şarkı Sözleri

Ferhat Göçer Çok Sevdim İkimizi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferhat Göçer Çok Sevdim İkimizi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çok Sevdim İkimizi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferhat Göçer

Ferhat Göçer

Çok Sevdim İkimizi

  • Bizim Şarkımız

  • Biri Bana Gelsin

  • Gül ki

  • Son Aşkım

  • Takvim

  • Yol Bitti Çoktan

  • Aklım Sende Kalır

  • Bir Dua Gibi

  • Sen Söyle Hayat

  • Kabul

  • Doymadım Sana (Emel Sayın'la Düet)

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