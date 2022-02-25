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7/24 Dinle Biz Aşkımıza Bakalım

Biz Aşkımıza Bakalım Şarkı Sözleri

Ferhat Göçer Biz Aşkımıza Bakalım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferhat Göçer Biz Aşkımıza Bakalım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Biz Aşkımıza Bakalım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferhat Göçer

Ferhat Göçer

Biz Aşkımıza Bakalım

  • Bunları Boş Ver

  • Kalp Kırılsa da Sever

  • Kızım

  • Üzüm

  • Vefası Eksik Yarim

  • Ah Yıllar

  • Bunları Boş Ver

  • Yanındayım

  • Biz Bu Değiliz

  • Zifiri

  • Bırak Konuşsunlar

  • Senede Bir Gün (Düet Nesrin Sipahi)

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