Biz Aşkımıza Bakalım Şarkı Sözleri
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Ferhat Göçer
Biz Aşkımıza Bakalım
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Çıktım geldim de ne dersen
Tek görüşte affedersen
Şayet sen de hoş görürsen
Aşkın ismi bende belli
***
Çok da sevdim söylesem mi
Yoksa senden beklesem mi
Başka kalbe girmesem mi
Aklın kalır bende belki
***
Bunları boş ver yüzünü göster
Kaldığı yerde aynı hevesler
Sözümü dinle böylelikle
Gel bu duygunun gücünü göster
***
Her şeyi boş ver duruyor hisler
Dönebilir de terk edenler
Bak inanmıyor kimse bana
Gel de herkese gününü göster dön
***
Anladım ki senle başka
Aynı şevkle aynı hazla
İlk gün gibi bir telaşla
Aldığım hep aynı zevkti
***
Yok mu sözde bir teselli
Gitmedin ki sen temelli
Gözlerinden başka rengi
Asla kabul etmedim ki
-
Bir gün benden
Şikâyet ettiğin ne varsa özleyeceksin
Unuttuğun yalanlara benzemeyecek
Hep yanında götüreceksin
***
Kalbimi kırdın tebessüm ettim bir şey demedim
Kalbim senindi sen kendi parçanı yok ettin
***
Dalı kurusa da ağaç yağmura nasıl küser
Saatim dursa bir an zaman onu nasıl bekler
Alıkoymuş tebessümü âşığına bir zalim
Yıkılır dökülür ama kalp kırılsa da sever
***
Hazineler harabelerde olur
Yaz bunu baştan
Yıkılmışım dökülmüşüm
Perişanım ama aşktan
***
Dalı kurusa da ağaç yağmura nasıl küser
Saatim dursa bir an zaman onu nasıl bekler
Alıkoymuş tebessümü âşığına bir zalim
Yıkılır dökülür ama kalp kırılsa da sever
-
Beni affet kızım
Gözümün önünde büyüdün göremedim
Beni affet kızım
Nasıl sevdim seni gösteremedim
***
Beni mahvet kızım
Bir lafın yeter buna, sana söylemedim
Hadi vazgeç kızım
Benim gözümde hiç büyüyemedin.
***
Evlendiğin adam seni benim gibi korur mu?
Sen böyle mutluyken içimdeki hüzün sorun mu?
Başın sıkışırsa bana söz ver lütfen olur mu?
Sen çağır baban hazır.
-
Herkesin var bir hikâyesi
Gidenleri var kalanları var
Hiç bitmeyen şikâyetleri
Sönenleri var yananları var
***
Seni ilk gördüğüm o günden beri
Adına aşk deyip bağlandım
Hem mutluluğu paylaşmaya
Hem acılarına ortağım
***
Sana ait bütünüm senindir özüm
Kimseyi görmüyor inan ki gözüm
Asla vazgeçmedim yemin ederim
Arkasındayım hâlâ verdiğim sözün
***
Aklıma gelince o güzel yüzün
Her yanımı kaplıyor tatlı bir hüzün
Aynı rüzgâra vurgun iki yelken
Aynı salkımda ayrı iki üzüm
-
Tepeden tırnağa âşığım sana
Ne ilk kez ne de son söylerim sana
Kimse kimseyi sevmek zorunda değil
Ama sen hiç korkma aşk önünde eğil
***
Gel benim vefası eksik yârim
Ben sensiz durur muyum
Sen beni bir çağır gönülden
Hiç gelmez olur muyum
***
Gel benim vefası eksik yârim
Ben sensiz durur muyum
Sen beni bir çağır gönülden
Ben gelmez olur muyum
***
Varsın bir ümit kalmasın bize
Hüznün kalbime sığmasa bile
***
Gel benim vefası eksik yârim
Ben sensiz durur muyum
Sen beni bir çağır gönülden
Hiç gelmez olur muyum
***
Gel benim vefası eksik yârim
Ben sensiz durur muyum
Sen beni bir çağır gönülden
Ben gelmez olur muyum
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