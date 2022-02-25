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7/24 Dinle Bu Kalp İçinde Teksin

Bu Kalp İçinde Teksin Şarkı Sözleri

Ferhat Göçer Bu Kalp İçinde Teksin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferhat Göçer Bu Kalp İçinde Teksin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Kalp İçinde Teksin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferhat Göçer

Ferhat Göçer

Bu Kalp İçinde Teksin

  • Devriliyorsam

  • Aşkın Mevsimi Olmaz ki

  • Sen Elimden Tut

  • Yalnızlığın Ezgisi

  • Bu Kalp İçinde Teksin

  • Cümbür Cemaat

  • En Baştan

  • Eşkıya

  • Günah (feat. Volga Tamöz)

  • Les Pecheurs De Perles (İnci Avcıları)

  • Mutlu Ol

  • Yaz

  • İnandır Beni

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