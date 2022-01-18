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Ferhat Göçer

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01

Gül ki

02

Biri Bana Gelsin

03

Yolun Açık Olsun

04

Yıllarım Gitti

05

Unutmuş Çoktan

... KAPAT
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Albümler

Bana Aşkı Yaşat Ferhat Göçer

Sabahattin Ali Şarkıları Ferhat Göçer

İçimdeki Hazine Ferhat Göçer

Günah Ferhat Göçer

Bu Kalp İçinde Teksin Ferhat Göçer

Sığmıyorsun Geceye ve Zamana Ferhat Göçer

Düştüm Ben Yollara Ferhat Göçer

Silinmeyen Hatıralar Ferhat Göçer

Kalbe Kiralik Asklar@6700 Ferhat Göçer

Seni Sevmeye Aşığım Ferhat Göçer

Biz Aşkımıza Bakalım Ferhat Göçer

Çok Sevdim İkimizi Ferhat Göçer

Nefes - Çok Sevdim İkimizi Ferhat Göçer

Dön Diyemedim Ferhat Göçer

Çalma Listeleri

Uyanık Uykuda | Pop Müzik

Uyanık Uykuda | Pop Müzik

Ferhat Göçer

Ferhat Göçer

En Güzel Aşk Şarkıları

En Güzel Aşk Şarkıları

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