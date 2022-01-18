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Ferhat Göçer
Ferhat Göçer
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01
Gül ki
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02
Biri Bana Gelsin
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03
Yolun Açık Olsun
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04
Yıllarım Gitti
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05
Unutmuş Çoktan
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Seni Sevmeye Aşığım
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Çok Sevdim İkimizi
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