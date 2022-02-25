Sıla Şarkı Sözleri
Ferhat Göçer Sıla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferhat Göçer Sıla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sıla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gidiyorum uzaklara
Dönüşüm yok yok sana
Bana sen sen aldırma
Yeter ki sen darılma
***
Gönlün ferah olsun
Yolun açık olsun
***
Düştüm ben yollara yollara
Küstüm ben onlara onlara
Sordum ben kaç defa tam bin defa
Dediler tek başına bir başına
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Sen (sen) gidince
Ötede kaldı hayat
Kırılıp (kırılıp) tuz buz oldu
Toparlanamadı aşk (aşk)
***
Bir deli düzeni bu
Akıllı masalında
Ya boşan alışkanlığından
Ya otur kalkmamaya
***
Ayrılık, seni görmezden gelirim
Meret, oyalama aklımı
Uzakta saldım yüzde yüzümü
"Dön", demeyi vallaha unuttum ben
***
Ayrılık, seni görmezden gelirim
Meret, oyalama aklımı
Uzakta saldım yüzde yüzümü
"Dön", demeyi vallaha unuttum ben
"Dön", demeyi vallaha unuttum ben
***
Sen (sen) gidince (gidince)
Ötede (ötede) kaldı hayat
Kırılıp (kırılıp) tuz buz oldu
Toparlanamadı aşk (aşk)
***
Bir deli düzeni bu
Akıllı masalında
Ya boşan alışkanlığından
Ya otur kalkmamaya
***
Ayrılık, seni görmezden gelirim
Meret, oyalama aklımı
Uzakta saldım yüzde yüzümü
"Dön", demeyi vallaha unuttum ben
***
Ayrılık, seni görmezden gelirim
Meret, oyalama aklımı
Uzakta saldım yüzde yüzümü
"Dön", demeyi vallaha unuttum ben
"Dön", demeyi vallaha unuttum ben
***
"Dön", demeyi vallaha unuttum ben
"Dön", demeyi vallaha unuttum ben
-
Dilek tutmadan kaydı bütün yıldızlar
Gökyüzüm yerde sanki
Galiba bu aralar
Sevenim
Yok benim
***
Dilek tutmadan kaydı bütün yıldızlar
Gökyüzüm yerde sanki
Galiba bu aralar
Sevenim
Yok benim
***
Ne desem inanırsın
Gözünde yalancı çoban olmak istemem
Ne desem inanırsın
Önünde suçlu çocuk olmak istemem
***
Ne desem inanırsın
Gözünde yalancı çoban olmak istemem
Ne desem inanırsın
Önünde suçlu çocuk olmak istemem
***
Dilek tutmadan kaydı bütün yıldızlar
Gökyüzüm yerde sanki
Galiba bu aralar
Sevenim
Yok
***
Ne desem inanırsın
Gözünde yalancı çoban olmak istemem
Ne desem inanırsın
Önünde suçlu çocuk olmak istemem
***
Ne desem inanırsın
Gözünde yalancı çoban olmak istemem
Ne desem inanırsın
Önünde suçlu çocuk olmak istemem
***
Tavrı kalmadı hayatımın
Boyun eğdi düze dağlarım
Aklı kaldı geçmişin
Nazar değdi belki, inanır mısın?
***
Ne desem inanırsın
Gözünde yalancı çoban olmak istemem
Ne desem inanırsın
Önünde suçlu çocuk olmak istemem
***
Ne desem inanırsın
Gözünde yalancı çoban olmak istemem
Ne desem inanırsın
Önünde suçlu çocuk olmak istemem
-
İstiratteyim dinleniyorum
uzattım ayaklarımı
Elimde kitap okuyorum
başkalarının hayatlarını
***
Çok affedersiniz
yediğim ayva tok tuttu
Bir şey yiyecek halim yok
aç gözümde doydu
***
Cebren ve hile ile zapt edildim
yanlış fatih tarafından feth edildim
Hikayem bu vallahi katledildim
hep zaruri özel günler verilen günler
kanuni isteksiz özürler
-
Kenar süsü oldum hayatında
Yani olmasam da olurdu
Kaza süsü de verirdin vefatıma
Yokluğum boşluk yaratmazdı
***
Seni aramamam, sormamam
Bakmadan uzaklaşmam
Eminim çok hora geçti
Hurdaya çıktı içim
Fark ettin mi hiçe döndüm
Çürüye çürüye tükendim
***
Rezil ettim kendimi
Dağıttım, içtim düştüm
Ona buna ağladım içimden döküldüm
***
Büyümeyi unuttum
Kendimi dinlemekten
Hastalık hastası oldum senin yüzünden
***
Kenar süsü oldum hayatında
Yani olmasam da olurdu
Kaza süsü de verirdin vefatıma
Yokluğum boşluk yaratmazdı
***
Seni aramamam, sormamam
Bakmadan uzaklaşmam
Eminim çok hora geçti
Hurdaya çıktı içim
Fark ettin mi hiçe döndüm
Çürüye çürüye tükendim
***
Rezil ettim kendimi
Dağıttım, içtim düştüm
Ona buna ağladım içimden döküldüm
***
Büyümeyi unuttum
Kendimi dinlemekten
Hastalık hastası oldum senin yüzünden
***
Rezil ettim kendimi
Dağıttım, içtim düştüm
Ona buna ağladım içimden döküldüm
***
Büyümeyi unuttum
Kendimi dinlemekten
Hastalık hastası oldum senin yüzünden
***
Kenar süsü oldum hayatında
Yani olmasam da olurdu
-
Hiç aklıma gelir miydi?
Takıldım kaldım ona
Bıraktım işi gücü
Mihrabım yere geçti
***
Bozuldu yuvamın mert sözü
Bozuldu yuvamın mert sözü
***
Bi' İzmirli'ye vuruldum
Tanısanız anlarsınız
"Kapandı mevzu", desem
Kuyruklu yalan olur
***
Anlatsam ağlarsınız, of
Anlatsam ağlarsınız
***
Nurlu değil düşüncesi
Adapsız makam şarkıları
Ağrılarıma köşe yastığı
Olmaz yine bi' başkası
***
Nurlu değil düşüncesi
Ben düşlerine toz bezi
Tutturdum o diye ille de
Yangında kül en güçlüsü
***
Nurlu değil düşüncesi
Adapsız makam şarkıları
Ağrılarıma köşe yastığı
Olmaz yine bi' başkası
***
Bi' İzmirli'ye vuruldum
Tanısanız anlarsınız
"Kapandı mevzu", desem
Kuyruklu yalan olur
***
Anlatsam ağlarsınız, of
Anlatsam ağlarsınız
***
Nurlu değil düşüncesi
Adapsız makam şarkıları
Ağrılarıma köşe yastığı
Olmaz yine bi' başkası
***
Nurlu değil düşüncesi
Ben düşlerine toz bezi
Tutturdum o diye ille de
Yangında kül en güçlüsü
***
Nurlu değil düşüncesi
Adapsız makam şarkıları
Ağrılarıma köşe yastığı
Olmaz yine bi' başkası
***
Olmaz yine bi' başkası
Olmaz yine bi' başkası
-
Uzun zamandır kayıpsın artık çık
Nerelerdesin?
Aradım, sordum
Kimleri yordum bilemezsin
***
Uzun zamandır kayıpsın artık çık
Nerelerdesin?
Aradım, sordum
Kimleri yordum bilemezsin
***
Kaderimle oynayacak kadar sevgilim olmuşsun meğer
Ben seni kabullenmeyip ben yapmaya çalışırken
Yokluğun çirkin de yapmış beni
Geçen gün aynada gördüm tesadüfen
***
Malum ortada halim
Eminim, ben bu kadını ömrümde görmedim
Olur da duyarsan
Özür dilerim çok, çok
Olur da duyarsan
Özür dilerim
***
Uzun zamandır kayıpsın artık çık
Nerelerdesin?
Aradım, sordum
Kimleri yordum bilemezsin
***
Uzun zamandır kayıpsın artık çık
Nerelerdesin?
Aradım, sordum
Kimleri yordum bilemezsin
***
Kaderimle oynayacak kadar sevgilim olmuşsun meğer
Ben seni kabullenmeyip ben yapmaya çalışırken
Yokluğun çirkin de yapmış beni
Geçen gün aynada gördüm tesadüfen
***
Malum ortada halim
Eminim, ben bu kadını ömrümde görmedim
Olur da duyarsan
Özür dilerim çok, çok
Olur da duyarsan
Özür dilerim
-
Can perperişan eşim dostum uyansın
imdadımın vakti elime biri uzansın
Başı dumanım çare tutmayanım
sılaya giden döner be bir gün
***
Allah'ın emri değil bu
kulların aklı
Hak'tan gelen değil bu
bebeler doğar mı silahlı
***
Töre töre töre
olur mu kul kula köle
Kin koydun kör yüreğe
böyle adalet olur mu
***
Hu hu hu
Böyle adalet olur mu
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