Yolun Açık Olsun Şarkı Sözleri
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Ferhat Göçer
Yolun Açık Olsun
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Bazen daha fazladır her şey
Bir eşikten atlar insan
Yüzüne bakmak istemez yaşamın
O kadar azalmıştır anlam
***
O zaman hemen git radyoyu aç bir şarkı tut
Ya da bir kitap oku mutlaka, iyi geliyor
Ya da balkona çık bağır, bağırabildiğin kadar
Zehir dışarı akmadan yürek yıkanmıyor
***
Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor bir gün
Ayrılıktan kaçılmıyor
Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür
Ömür imtihanla geçiyor
***
Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem
Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir
Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem
Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir
***
Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem
Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir
Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem
Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir
***
Bir şiirden, bir sözden
Bir melodiden, bir filmden
Geçirip güzelleştirmeden can dayanmıyor
Yıldızların o ışıklı fırçası azıcık değmeden
Bu şahane hüzün tablosu tamamlanmıyor
***
Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor bir gün
Ayrılıktan kaçılmıyor
Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür
Ömür imtihanla geçiyor
***
Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem
Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir
Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem
Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir
-
Bana ne gelecekse dünyanın sonu
Bitecekse bitsin artık hayat yolu
Korkum yok içim rahat huzurla dolu
Aşkı yaşadım senle bir ömür boyu
***
Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen
Aldığım her nefesin sebebi sen..
***
Dünyaya bir daha gelsem sevgilim,
arar bulurum yine seni severim..
Cenneti değişmem saçının teline,
ömrümün yettiği kadar seni severim..
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Sana kırık yaşıyor her bir bakışım
Yıktığın hayaller tek can yoldaşım
Seninle hep vardım seninle kaldım
Hıçkırık bağrımda son aldanışım
***
Sana buruk dudaklar her bir gülüşte
Neşeyle hüznünü perdeleyişte
Seninle hep yandım seninle soldum
Hüsranlı gönlümde son bulunuşun
***
Sana seni anlatamam isyan edersin
Aşkı tekrar istemem ziyan edersin
Seninle hep yandım seninle soldum
Bir varlığım yok ki muradım olsun
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Kız hayırsız kuruttun kanımı
Hadsiz hesapsız kırdın sol yanımı
Hiç huyum değil almadın ahımı
Aahhhh
Ben tartamam çekmez terazim
Kul hakkını
***
Yolun açık olsun turnam özgürsün
Günü gece basar bazen
Gönül gözün görsün
***
Hırsız çaldın canımın yarısını
Sürdün bahtıma katran karasını
Hiç huyum değil almadın ahımı
Aahhhh
Ben tartamam çekmez terazim
Kul hakkını
***
Yolun açık olsun turnam özgürsün
Günü gece basar bazen
Gönül gözün görsün
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