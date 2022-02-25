Ferhat Göçer

Gönül bir aşk yuvasıdır, Ümit aşkın rüyasıdır. Seviyorsan hayır deme Gözler kalbin aynasıdır. *** Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah, mavi, yeşil olsun Aşkı inkar etmez onlar. *** Şiir gibi, roman gibi Okuyorum ben aşkını. Öylece bak gözlerime, Çevirme hiç bakışını. *** Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah, mavi, yeşil olsun Aşkı inkar etmez onlar. *** Yağmur gibi damla damla Seven gözler konuşurlar. Gözden kalbe bir yol gider, Ayrılanlar kavuşurlar. *** Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah, mavi, yeşil olsun Aşkı inkar etmez onlar.