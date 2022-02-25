Ferhat Göçer

Gül ki Bu sabah, yerini kimler almış Diye düşündüm kalktığımda Hiçbiri seni, hiçbiri beni Hiçbiri bizi anlamamış *** Bu sabah telefonu hiç açmadım Çaldı durdu aldırmadım Hiçbişey seni, seni düşünmemi Engellemez ben anladım bu sabah *** Gül ki sevgilim gül ki gözlerin Solmasın sakın aşk çiçeğim Gel biraz bana gel biraz daha Arşa çıksın nağmelerin *** Bu sabah adını boş kâğıtlara Yazdım astım duvarlara Ben bir tek seni eski günleri İsterim canım anlasana *** Bu sabah yatağın boş kısmını Resimlerinle süsledim Gördün halimi anla derdimi Ne olur dön çok özledim bu sabah

Biri Bana Gelsin Saçmalama nolur çare çok nasıl gidersin İstediğin her şey sanki yok değer mi dersin Başkaları bilmez görmez o nasıl bir duygu Al elini kalbime bir koy işte gerçek bu *** Her yer soğuk hep karanlık Kendi kendime tarifsiz Ayrılmamız çok gereksiz Şimdi uzaktan sebepsiz *** Biri bana gelsin o da sensin Beni kırmış olsan da İkimizde aşık bir tek farkla Benimki senden biraz fazla

Bizim Şarkımız Dönmez olsun dönmez olsun Sensiz bu dünya dönmez olsun Sönmez olsun sönmez olsun İçimdeki ateş sönmez olsun *** Bu şarkı bizim olsun aşkıma son söz olsun Gönlümün pınarında adın ceylanım olsun *** Görmez olsun görmez olsun Sensiz bu gözler görmez olsun Geçmez olsun geçmez olsun Sensiz bu ömrüm geçmez olsun *** Bu şarkı bizim olsun, aşkıma son söz olsun Gönlümün pınarında adın ceylanım olsun

Son Aşkım Sensiz yalnızlığı, anlamsızlığı Tadı olmadan ömrün, umutsuzluğumu gördüm. Dokunduğum hiçbir tende kokun yok, Aradığım mutluluğu gözlerinde buldum. *** Yaralarım artık uzakta bir yerde, Sessizce küllenip savruluyor. *** Sen son aşkım, son ümidim olacaksın Kalbimde her zaman tek kalacaksın, Ruhum dudaklarında hayat buluyor, Yaşadığım en büyük aşk sen olacaksın.