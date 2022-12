Ferhat Göçer

Sana kırık yaşıyor her bir bakışım Yıktığın hayaller tek can yoldaşım Seninle hep vardım seninle kaldım Hıçkırık bağrımda son aldanışım *** Sana buruk dudaklar her bir gülüşte Neşeyle hüznünü perdeleyişte Seninle hep yandım seninle soldum Hüsranlı gönlümde son bulunuşun *** Sana seni anlatamam isyan edersin Aşkı tekrar istemem ziyan edersin Seninle hep yandım seninle soldum Bir varlığım yok ki muradım olsun