Ferhat Göçer

Kalbe Kiralık Aşklar Ne o eski gülüş kaldı yüzümde Ne içimde uçan kuşlar Senin adın kaldı bir yerlerde Belki unutturur belki unutturmaz zaman Belki unutturur belki unutturmaz *** Kim el sallıyor şimdi bilmem Eski evimizin penceresinden Bir köşeye sinmiş uyumuştur sesimiz Rüzgarla gelen bahar gibi duyulur kokumuz *** Güneş gören bir köşeye oturdum Isıtmıyor artık yazlar Ben o günleri bizi özledim Anladım kalbe kiralıkmış aşklar Anladım kalbe kiralıkmış aşklar *** Kim el sallıyor şimdi bilmem Eski evimizin penceresinden Bir köşeye sinmiş uyumuştur sesimiz Rüzgarla gelen bahar gibi duyulur kokumuz *** Ne o eski gülüş kaldı yüzümde Ne içimde uçan kuşlar Senin adın kaldı bir yerlerde Belki unutturur belki unutturmaz zaman Belki unutturur belki unutturmaz zaman

Git Aramızda görünmeyen duvarlar var. Bilmediğim caddeler, bulvarlar... Yabancısın hanidir, söylesem yeridir, Kavuşmuyor hiç dudaklar... *** Yavaş yavaş eritiyor, bizi bu yalanlar. Bir hesap ki tutmuyor, elde kalanlar. Son durak dedi aşk, birimiz inmiyor. İzliyor bak uzaktan, uzaklar. *** Git, hevesini al gel, nefesini al gel, Belki de boğuldun aşkından. Git, tutamam zaten, dağ gibi dursam, Kendine bir tünel kazarsın. *** Git, bana benzeyen ya da benzemeyen birini, Belki de çok seversin. Git, ayrılığı kabullendim. Ben seni, sen olmadan da severim, git.