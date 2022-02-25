Ferhat Göçer

Kalp Kırılsa da Sever Bir gün benden Şikâyet ettiğin ne varsa özleyeceksin Unuttuğun yalanlara benzemeyecek Hep yanında götüreceksin *** Kalbimi kırdın tebessüm ettim bir şey demedim Kalbim senindi sen kendi parçanı yok ettin *** Dalı kurusa da ağaç yağmura nasıl küser Saatim dursa bir an zaman onu nasıl bekler Alıkoymuş tebessümü âşığına bir zalim Yıkılır dökülür ama kalp kırılsa da sever *** Hazineler harabelerde olur Yaz bunu baştan Yıkılmışım dökülmüşüm Perişanım ama aşktan *** Dalı kurusa da ağaç yağmura nasıl küser Saatim dursa bir an zaman onu nasıl bekler Alıkoymuş tebessümü âşığına bir zalim Yıkılır dökülür ama kalp kırılsa da sever

Kızım Beni affet kızım Gözümün önünde büyüdün göremedim Beni affet kızım Nasıl sevdim seni gösteremedim *** Beni mahvet kızım Bir lafın yeter buna, sana söylemedim Hadi vazgeç kızım Benim gözümde hiç büyüyemedin. *** Evlendiğin adam seni benim gibi korur mu? Sen böyle mutluyken içimdeki hüzün sorun mu? Başın sıkışırsa bana söz ver lütfen olur mu? Sen çağır baban hazır.

Üzüm Herkesin var bir hikâyesi Gidenleri var kalanları var Hiç bitmeyen şikâyetleri Sönenleri var yananları var *** Seni ilk gördüğüm o günden beri Adına aşk deyip bağlandım Hem mutluluğu paylaşmaya Hem acılarına ortağım *** Sana ait bütünüm senindir özüm Kimseyi görmüyor inan ki gözüm Asla vazgeçmedim yemin ederim Arkasındayım hâlâ verdiğim sözün *** Aklıma gelince o güzel yüzün Her yanımı kaplıyor tatlı bir hüzün Aynı rüzgâra vurgun iki yelken Aynı salkımda ayrı iki üzüm