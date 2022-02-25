Ferhat Göçer

Sen Elimden Tut Yarımmış bir yanım bir yanım yaralı Nasıl tamam yaptın iyileştirdin Yarımmış ertesi bugün yaşamamın Aşk gerçekten varmış hissettirdin Bilsen nasıl hoşgeldin *** İyi günde kötü günde söz verelim ikimizde Aldığım en son nefeste sen elimden tut Her ne yaşandıysa bitti senle benle önce unut Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut *** İyi günde kötü günde söz verelim ikimizde Aldığım en son nefeste sen elimden tut Her ne yaşandıysa bitti senle benle önce unut Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut *** İyi günde kötü günde söz verelim ikimizde Aldığım en son nefeste sen elimden tut Her ne yaşandıysa bitti senle benle önce unut Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut

Aşkın Mevsimi Olmaz ki Seni ben içime öyle beklemişim ki Ölürüm nefesine Sarıp sarmala beni güzelim Gül tenine Bir daha düşer miyiz ki bilmem Sevdanın böylesine *** Seni hangi yıldız gönderdi Hoş geldin canım şu ömrüme Seni yıllarca aramıştım Anlamsız bomboş o gözlerde Zamanı değil deme bana Aşkın mevsimi olmaz ki

Devriliyorsam Artık şekersiz içmeye başladım kahveyi Çok düşünüp az konuşuyorum babam gibi Yok hayır hiçbiri senle alakalı değil Halin hatırın nasıl diye sordun ondan dedim *** Şimdi adım parkenin üstünde çamurdan iz Muhtemelen şuan beni arıyordur polis Seni öldürdüm içimde haberin oldu mu? *** Bir kitaba sarılı buluyorum seni Mesela geçen radyoda çaldım Bu aralar karşılaşıyoruz hayırdır *** Telefonu kapamadım bir kaç zaman Dedim belki bir ara ararsın Tüm kalelerinin zaptı olan kadın aramadın *** Devriliyorsam kaldıran olma Bir kere bıraktıysan elimden tutma daha Sanki yaşım ellilere dayanıyor gibi Şimdilik sadece bu bozuyor moralimi