Bu Kalp İçinde Teksin Şarkı Sözleri
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Ferhat Göçer
Bu Kalp İçinde Teksin
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Yarımmış bir yanım bir yanım yaralı
Nasıl tamam yaptın iyileştirdin
Yarımmış ertesi bugün yaşamamın
Aşk gerçekten varmış hissettirdin
Bilsen nasıl hoşgeldin
***
İyi günde kötü günde söz verelim ikimizde
Aldığım en son nefeste sen elimden tut
Her ne yaşandıysa bitti senle benle önce unut
Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut
***
İyi günde kötü günde söz verelim ikimizde
Aldığım en son nefeste sen elimden tut
Her ne yaşandıysa bitti senle benle önce unut
Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut
***
İyi günde kötü günde söz verelim ikimizde
Aldığım en son nefeste sen elimden tut
Her ne yaşandıysa bitti senle benle önce unut
Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut
-
Seni ben içime öyle beklemişim ki
Ölürüm nefesine
Sarıp sarmala beni güzelim
Gül tenine
Bir daha düşer miyiz ki bilmem
Sevdanın böylesine
***
Seni hangi yıldız gönderdi
Hoş geldin canım şu ömrüme
Seni yıllarca aramıştım
Anlamsız bomboş o gözlerde
Zamanı değil deme bana
Aşkın mevsimi olmaz ki
-
Artık şekersiz içmeye başladım kahveyi
Çok düşünüp az konuşuyorum babam gibi
Yok hayır hiçbiri senle alakalı değil
Halin hatırın nasıl diye sordun ondan dedim
***
Şimdi adım parkenin üstünde çamurdan iz
Muhtemelen şuan beni arıyordur polis
Seni öldürdüm içimde haberin oldu mu?
***
Bir kitaba sarılı buluyorum seni
Mesela geçen radyoda çaldım
Bu aralar karşılaşıyoruz hayırdır
***
Telefonu kapamadım bir kaç zaman
Dedim belki bir ara ararsın
Tüm kalelerinin zaptı olan kadın aramadın
***
Devriliyorsam kaldıran olma
Bir kere bıraktıysan elimden tutma daha
Sanki yaşım ellilere dayanıyor gibi
Şimdilik sadece bu bozuyor moralimi
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Bir sen, bir sigaram var üstüme sinen
İkiniz de birbirinizden beter
Kalabalık, uzun bir caddede tutmuşum yalnızlığın elinde
***
Bilen varsa konuşsun şu ayrılığın dilinden
Kurutsun kökünden elinden gelen
Ki sen gittin ezgisi kaldı bu aşkın puslu sesinden
***
Bir gece, uyanıp aniden; kan ter içinde, fırlayıp yerinden
Bırak damlasın gözünden içinden gelenler
Bağırsa gözlerin azarlasa seni, damlasa gözlerinden anlaman için
Bu gece aşk
***
Sen gel geceleri bir de bana sor
Özlemek inan yaşamaktan daha zor
Yolculuk var, toplandılar
Hatıralar zoruma gidiyor
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