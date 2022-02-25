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7/24 Dinle Seni Sevmeye Aşığım

Seni Sevmeye Aşığım Şarkı Sözleri

Ferhat Göçer Seni Sevmeye Aşığım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferhat Göçer Seni Sevmeye Aşığım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seni Sevmeye Aşığım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferhat Göçer

Ferhat Göçer

Seni Sevmeye Aşığım

  • Sevmeye Aşığım

  • Ayrılsak Ölürüz Biz

  • Esirinim

  • Mehtabın Rengi

  • Unutmuş Çoktan

  • Affetmedim Seni

  • Bundan Sonra

  • Getir Bana Dertlerini

  • Oya Gibi

  • Yanına Kalmaz

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