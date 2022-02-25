Ferhat Göçer

Unutmuş Çoktan Tek yönüm sendin izini kaybettim Bir iz bir yön olmadan düştüm yollara Bir sağa çarptım bir sola çarptım Savruldukça savruldum hep çıkmazlara *** Çınladıkça adın kulağımı kapattım Bir son veremedim içimdeki tiz çığlıklara Hep sendeydi aklım bedeni aldattım Savruldukça savruldum koldan kollara *** Bakmadı gitti dönmedi bile arkasına Eğdim boynumu çaresizce galip gelen gururuma *** Duydum ellere yarmış yerini yeller almış çoktan Bense kendimi salmış yüreğini yaralar sarmış yoktan Bir kızı bir oğlu varmış kendi hayatına dalmış En acısı da beni hatırlamamış unutmuş çoktan

Ayrılsak Ölürüz Biz Yok dokunduğun her yerim acıyor şimdi Gidemezsin ki gidemezsin ki Biliyorum deli gibi sevdin ayrılalım artık Diyemezsin ki diyemezsin ki *** Ayrılsak ölürüz biz Bir bedende bütünüz biz Ellerde ölürüz biz

Esirinim Biraz yol almış gibi göründüm hayatta Akıl hiç yar olmadı ne yaşta ne başta Seni çok üzdüm biliyorum tekrar olmaz Söylemedim bilerek gurur vardır aşkta *** Sorma asla geriye dönüşü Satır arası diledim özrü Karşına çıkmak çok zor oldu Ne olur anla *** Hoş gör sen ben delinin biriyim Her şeye rağmen seni seveceğim Bir damla gözyaşına bin ömür Vermeye hazır esirinim

Mehtabın Rengi Silinmedi izler halâ dün gibi Kadehim senle dolu aynı İstanbul rengi Alıştım dediğim yokluğun buz gibi İçimde hatıralar eski şarkılar gibi *** Şimdi boğazın kayıp bir kenarında Elimde bir kadeh ve içinde gençliğim *** Vurdukça en dibe kendimi buldum Ayıldıkça senden daha sarhoştum Koskoca bir ömrü tükettim seninle Ve sen hiç olmadın mehtabın renginde *** Vurdukça en dibe kendimi buldum Ayıldıkça senden daha sarhoştum Koskoca bir ömrü tükettim seninle Ve sen hiç olmadın aslında içimde