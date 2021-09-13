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7/24 Dinle Ferhat Göçer Üzüm
Üzüm

Üzüm

145 Parça | 08:55:31

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Üzüm

Ferhat Göçer 03:18
02

Yıllarım Gitti

Ferhat Göçer 04:04
03

Gül ki

Ferhat Göçer 03:29
04

Unutmuş Çoktan

Ferhat Göçer 04:03
05

Biri Bana Gelsin

Ferhat Göçer 03:47
06

Sarıl Bana

Ferhat Göçer 03:51
07

Takvim

Ferhat Göçer 05:05
08

Bunları Boş Ver

Ferhat Göçer 03:07
09

Ayrılsak Ölürüz Biz

Ferhat Göçer 03:11

...

KAPAT
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