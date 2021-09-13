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7/24 Dinle
Ferhat Göçer
Üzüm
Üzüm
145 Parça | 08:55:31
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01
Üzüm
Ferhat Göçer
03:18
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02
Yıllarım Gitti
Ferhat Göçer
04:04
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03
Gül ki
Ferhat Göçer
03:29
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04
Unutmuş Çoktan
Ferhat Göçer
04:03
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05
Biri Bana Gelsin
Ferhat Göçer
03:47
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06
Sarıl Bana
Ferhat Göçer
03:51
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07
Takvim
Ferhat Göçer
05:05
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08
Bunları Boş Ver
Ferhat Göçer
03:07
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09
Ayrılsak Ölürüz Biz
Ferhat Göçer
03:11
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