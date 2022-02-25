Ferhat Göçer

Yalnızlığın Ezgisi Bir sen, bir sigaram var üstüme sinen İkiniz de birbirinizden beter Kalabalık, uzun bir caddede tutmuşum yalnızlığın elinde *** Bilen varsa konuşsun şu ayrılığın dilinden Kurutsun kökünden elinden gelen Ki sen gittin ezgisi kaldı bu aşkın puslu sesinden *** Bir gece, uyanıp aniden; kan ter içinde, fırlayıp yerinden Bırak damlasın gözünden içinden gelenler Bağırsa gözlerin azarlasa seni, damlasa gözlerinden anlaman için Bu gece aşk *** Sen gel geceleri bir de bana sor Özlemek inan yaşamaktan daha zor Yolculuk var, toplandılar Hatıralar zoruma gidiyor

Aşkın Mevsimi Olmaz ki Seni ben içime öyle beklemişim ki Ölürüm nefesine Sarıp sarmala beni güzelim Gül tenine Bir daha düşer miyiz ki bilmem Sevdanın böylesine *** Seni hangi yıldız gönderdi Hoş geldin canım şu ömrüme Seni yıllarca aramıştım Anlamsız bomboş o gözlerde Zamanı değil deme bana Aşkın mevsimi olmaz ki

Devriliyorsam Artık şekersiz içmeye başladım kahveyi Çok düşünüp az konuşuyorum babam gibi Yok hayır hiçbiri senle alakalı değil Halin hatırın nasıl diye sordun ondan dedim *** Şimdi adım parkenin üstünde çamurdan iz Muhtemelen şuan beni arıyordur polis Seni öldürdüm içimde haberin oldu mu? *** Bir kitaba sarılı buluyorum seni Mesela geçen radyoda çaldım Bu aralar karşılaşıyoruz hayırdır *** Telefonu kapamadım bir kaç zaman Dedim belki bir ara ararsın Tüm kalelerinin zaptı olan kadın aramadın *** Devriliyorsam kaldıran olma Bir kere bıraktıysan elimden tutma daha Sanki yaşım ellilere dayanıyor gibi Şimdilik sadece bu bozuyor moralimi