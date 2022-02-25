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Ferhat Göçer Şarkı Sözleri

Ferhat Göçer Ferhat Göçer şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferhat Göçer Ferhat Göçer şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ferhat Göçer sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferhat Göçer

Ferhat Göçer

Ferhat Göçer

  • Yastayım

  • Dön Diyemedim

  • Dola Dola (Remix)

  • Yemen Türküsü

  • Dök Zülfünü

  • Çok Yorgunum Kaptan

  • Sevgisiz Olmaz

  • Tamah

  • Dola Dola

  • Aşkların En Güzeli

  • Aman

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