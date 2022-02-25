Düştüm Ben Yollara Şarkı Sözleri
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Ferhat Göçer
Düştüm Ben Yollara
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Kendimle yüzleştim
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Kimleri sevdik kimleri sildik
Kimlerin peşine düştük genç ömrümüzde
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Yüz göz olduk yâr seninle
Sözümüzü esirgemez olduk
***
Gençliğimi geri verseler
Bu kez en çok kendimi severim
Veririm o yâri de
Kime sevdirirse sevdirsin
Kimi öldürürse öldürsün
Kimi güldürürse güldürsün
Umurumda değil kaşı gözü gül yüzü
Yıllarım gitti yıllarım gitti
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Bir düşün niye geldik bugüne diye
Kimlerin sözüne gittik genç ömrümüzde
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Gidiyorum uzaklara
Dönüşüm yok yok sana
Bana sen sen aldırma
Yeter ki sen darılma
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Gönlün ferah olsun
Yolun açık olsun
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Düştüm ben yollara yollara
Küstüm ben onlara onlara
Sordum ben kaç defa tam bin defa
Dediler tek başına bir başına
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