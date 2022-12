Ferhat Göçer

Bana ne gelecekse dünyanın sonu Bitecekse bitsin artık hayat yolu Korkum yok içim rahat huzurla dolu Aşkı yaşadım senle bir ömür boyu *** Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen Aldığım her nefesin sebebi sen.. *** Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim.. Cenneti değişmem saçının teline, ömrümün yettiği kadar seni severim..

Bazen daha fazladır her şey Bir eşikten atlar insan Yüzüne bakmak istemez yaşamın O kadar azalmıştır anlam *** O zaman hemen git radyoyu aç bir şarkı tut Ya da bir kitap oku mutlaka, iyi geliyor Ya da balkona çık bağır, bağırabildiğin kadar Zehir dışarı akmadan yürek yıkanmıyor *** Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor bir gün Ayrılıktan kaçılmıyor Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür Ömür imtihanla geçiyor *** Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir *** Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir *** Bir şiirden, bir sözden Bir melodiden, bir filmden Geçirip güzelleştirmeden can dayanmıyor Yıldızların o ışıklı fırçası azıcık değmeden Bu şahane hüzün tablosu tamamlanmıyor *** Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor bir gün Ayrılıktan kaçılmıyor Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür Ömür imtihanla geçiyor *** Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir

Sana kırık yaşıyor her bir bakışım Yıktığın hayaller tek can yoldaşım Seninle hep vardım seninle kaldım Hıçkırık bağrımda son aldanışım *** Sana buruk dudaklar her bir gülüşte Neşeyle hüznünü perdeleyişte Seninle hep yandım seninle soldum Hüsranlı gönlümde son bulunuşun *** Sana seni anlatamam isyan edersin Aşkı tekrar istemem ziyan edersin Seninle hep yandım seninle soldum Bir varlığım yok ki muradım olsun