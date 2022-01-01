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7/24 Dinle Ferhat Güneyli

Ferhat Güneyli

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Cattılar Ocak Tasini (Gülay Özer)

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Devredip Gezersin (Gülseren Tatlipinar)

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Diken Arasinda ( Celal Bakar Semah)

04

Sira Sira Testiler (Ulaş Kurtuluş Ünlü)

05

Gülbaharım

... KAPAT
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