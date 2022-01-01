×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Ferhat Tunç
Ferhat Tunç
Takip Et
Daha Fazla
En Çok Dinlenenler
Paylaş
Daha Fazla
01
Ah İstanbul
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
02
Gel de Geleyim
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
03
Yaşadığımız Günler
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
04
Hasretine Tutuşurum
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
05
İnfaz
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
Daha Fazla
Albümler
Kayıp
Ferhat Tunç
Özlemin Dağ Rüzgarı
Ferhat Tunç
Ateş Gibi
Ferhat Tunç
Gülvatan
Ferhat Tunç
Bu Yürek Bu Sevda Var İken
Ferhat Tunç
Firari Sevdam
Ferhat Tunç
İstanbul Konserleri 1
Ferhat Tunç
İstanbul Konserleri 2
Ferhat Tunç
Kanı Susturun
Ferhat Tunç
Kavgamın Çiçeği
Ferhat Tunç
Sevmek Bir Eylemdir
Ferhat Tunç
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git