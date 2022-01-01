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7/24 Dinle Ferhat Tunç

Ferhat Tunç

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01

Ah İstanbul

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Gel de Geleyim

03

Yaşadığımız Günler

04

Hasretine Tutuşurum

05

İnfaz

... KAPAT
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Albümler

Kayıp Ferhat Tunç

Özlemin Dağ Rüzgarı Ferhat Tunç

Ateş Gibi Ferhat Tunç

Gülvatan Ferhat Tunç

Bu Yürek Bu Sevda Var İken Ferhat Tunç

Firari Sevdam Ferhat Tunç

İstanbul Konserleri 1 Ferhat Tunç

İstanbul Konserleri 2 Ferhat Tunç

Kanı Susturun Ferhat Tunç

Kavgamın Çiçeği Ferhat Tunç

Sevmek Bir Eylemdir Ferhat Tunç

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