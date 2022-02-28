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7/24 Dinle Enbe Orkestrası 2018

Enbe Orkestrası 2018 Şarkı Sözleri

Feride Hilal Akın Enbe Orkestrası 2018 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Feride Hilal Akın Enbe Orkestrası 2018 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Enbe Orkestrası 2018 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Feride Hilal Akın

Feride Hilal Akın

Enbe Orkestrası 2018

  • Bilir mi?

  • Bir Melekten Hediye

  • Yorma

  • Teşekkürler Sevgilim Ft Sinan Akçıl

  • Ağır Yaralı (Akustik Versiyon)

  • Keman

  • Yarım Sevda (Akustik Versiyon)

  • Yarım Sevda (Flamenko Versiyon)

  • Sana Ne

  • Hepsi Geçecek

  • Bir Yola Çıktım (Akustik Versiyon)

  • Bir Yola Çıktım (Remix)

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