Feride Hilal Akın

Bilir mi? Söz ağızdan çıktı bir kere Anladım gönül de vardı Şimdi bana yalnız, gitmesi kaldı *** Ne yazık ki, Hakim Bey Bir ifadem, bir müdafaam yok Sadece dört satırlık Son sözüm kaldı *** Bilir mi? Yerime gelen kıymetini, bilir mi? Bu insan cennette mevlâya küsen değil mi? Benim gibi, koklar mı derinden? *** Bilir mi? Sormaya değer mi? Şimdi sen bir yabancı gibi Ben seni, ellerimle sularken *** Söz ağızdan çıktı bir kere Anladım gönül de vardı Şimdi bana yalnız, gitmesi kaldı *** Ne yazık ki, Hakim Bey Bir ifadem, bir müdafaam yok Sadece dört satırlık Son sözüm kaldı *** Bilir mi? Yerime gelen kıymetini, bilir mi? Bu insan cennette mevlâya küsen değil mi? Benim gibi, koklar mı derinden? *** Bilir mi? Sormaya değer mi? Şimdi sen bir yabancı gibi Ben seni, ellerimle sularken *** Bilir mi? Yerime gelen kıymetini, bilir mi? Bu insan cennette mevlâya küsen değil mi? Benim gibi, koklar mı derinden? *** Bilir mi? Sormaya değer mi? Şimdi sen bir yabancı gibi Ben seni, ellerimle sularken *** Bir ömür boyunca, doyar mı?

Bir Melekten Hediye Önceden hoyrat sevdalar gezmişim. Bilmeden meğer yalanlar sevmişim. Gönlümde gün batmadan geldin. Hoşgeldin gözleri cennet sevgilim! *** Bu sevda bir melekten hediye Aşktan yaralı kalbime. Hayat ağlattı , sen güldür! Herkes hep yaktı, sen söndür! Bir ömür gitme. *** Bu sevda bir melekten hediye Aşktan yaralı kalbime. Hayat ağlattı , sen güldür! Herkes hep yaktı, sen söndür! Bir ömür gitme. *** Önceden hoyrat sevdalar gezmişim. Bilmeden meğer yalanlar sevmişim. Gönlümde gün batmadan geldin. Hoşgeldin gözleri cennet sevgilim! *** Bu sevda bir melekten hediye Aşktan yaralı kalbime. Hayat ağlattı , sen güldür! Herkes hep yaktı, sen söndür! Bir ömür gitme. *** Bu sevda bir melekten hediye Aşktan yaralı kalbime. Hayat ağlattı , sen güldür! Herkes hep yaktı, sen söndür! Bir ömür gitme.