Feride Hilal Akın

Sorunlar çok ama sonuçta
Nedeni ben değilim ve çözmüyordu konuşma
O rüya bittiğinde uyanan
Korkularım sorguladı bir yandan
***
İnanma, hiç inanma
Bir yolda etrafı başka, ne anlamı var hayatın
Sen anla bari, sen anla
İnancım kalpte değildi, ellerimde hayatım
***
Anla beni, bak gözlerime
Kafamda kurduğumdan daha basit nedenleri
Anlamı yok sende cümlelerin
Sessizce gitsen de her adımın deprem gibi
***
Anla beni, bak gözlerime
Kafamda kurduğumdan daha basit nedenleri
Anlamı yok sende cümlelerin
***
Ey, ey, deprem gibi
Her, her adımın deprem gibi
Ey, ey, deprem gibi (hey, hey, hey, hey, hey, hey)
***
Her hatıranın tebessümü
Her adının geçtiğinde yankılanır
Her adımın ezer beni
Anladım sonunda, bu hayatta tekim
Anlam yok, dediğim kadarı var bir de
***
Kedim sormadan, cümleleri yormadan
Sevgimize hakaret, diyemem ben, hoşça kal
Hoşça kal, hatırlayıp dostça kal
Benim için bir son yok, sevgi eskimez ki sonradan
***
Anla beni, bak gözlerime
Kafamda kurduğumdan daha basit nedenleri
Anlamı yok sende cümlelerin
Sessizce gitsen de her adımın deprem gibi
***
Anla beni, bak gözlerime
Kafamda kurduğumdan daha basit nedenleri
Anlamı yok sende cümlelerin
***
Ey, deprem gibi
Her adımın deprem gibi
Ey, ey, deprem gibi
(Deprem gibi)
***
Anla beni, bak gözlerime, ey, ey, ey, ey, ey, ey
Anlamı yok sende cümlelerin, ey, ey, ey, ey, ey, ey
***
Anla beni, bak gözlerime
Kafamda kurduğumdan daha basit nedenleri
Anlamı yok sende cümlelerin
***
Ey, ey, deprem gibi
Her adımın deprem gibi
Ey, ey, deprem gibi
Her adımın deprem gibi
***
Ey, ey, deprem gibi
Her adımın deprem gibi
Ey, ey, deprem gibi
Her adımın deprem gibi