Feride Hilal Akın

Sorunlar çok ama sonuçta Nedeni ben değilim ve çözmüyordu konuşma O rüya bittiğinde uyanan Korkularım sorguladı bir yandan *** İnanma, hiç inanma Bir yolda etrafı başka, ne anlamı var hayatın Sen anla bari, sen anla İnancım kalpte değildi, ellerimde hayatım *** Anla beni, bak gözlerime Kafamda kurduğumdan daha basit nedenleri Anlamı yok sende cümlelerin Sessizce gitsen de her adımın deprem gibi *** Anla beni, bak gözlerime Kafamda kurduğumdan daha basit nedenleri Anlamı yok sende cümlelerin *** Ey, ey, deprem gibi Her, her adımın deprem gibi Ey, ey, deprem gibi (hey, hey, hey, hey, hey, hey) *** Her hatıranın tebessümü Her adının geçtiğinde yankılanır Her adımın ezer beni Anladım sonunda, bu hayatta tekim Anlam yok, dediğim kadarı var bir de *** Kedim sormadan, cümleleri yormadan Sevgimize hakaret, diyemem ben, hoşça kal Hoşça kal, hatırlayıp dostça kal Benim için bir son yok, sevgi eskimez ki sonradan *** Anla beni, bak gözlerime Kafamda kurduğumdan daha basit nedenleri Anlamı yok sende cümlelerin Sessizce gitsen de her adımın deprem gibi *** Anla beni, bak gözlerime Kafamda kurduğumdan daha basit nedenleri Anlamı yok sende cümlelerin *** Ey, deprem gibi Her adımın deprem gibi Ey, ey, deprem gibi (Deprem gibi) *** Anla beni, bak gözlerime, ey, ey, ey, ey, ey, ey Anlamı yok sende cümlelerin, ey, ey, ey, ey, ey, ey *** Anla beni, bak gözlerime Kafamda kurduğumdan daha basit nedenleri Anlamı yok sende cümlelerin *** Ey, ey, deprem gibi Her adımın deprem gibi Ey, ey, deprem gibi Her adımın deprem gibi *** Ey, ey, deprem gibi Her adımın deprem gibi Ey, ey, deprem gibi Her adımın deprem gibi