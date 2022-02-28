Gizli Aşk Feat. Hakan Tunçbilek Şarkı Sözleri
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Feride Hilal Akın
Gizli Aşk Feat. Hakan Tunçbilek
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Senin olsun, ömrümü al ama
Şimdi saklanmalıyız
Haklısın, sevgi suç değil ama
Belki aklanmalıyız
***
Seviyorum ama buna boyun eğmem
Aşkımı sakınırım ama gizlemem
Her hücrem seni çağırırken
Aşkı kaçamak, gözlerden uzak yaşayamam
***
Seviyorum ama buna boyun eğmem
Aşkımı sakınırım ama gizlemem
Her hücrem seni çağırırken
Aşkı kaçamak, gözlerden uzak yaşayamam
***
Senin olsun, ömrümü al ama
Şimdi saklanmalıyız
Haklısın, aşk bu, suç değil ama
Belki aklanmalıyız
***
Seviyorum ama buna boyun eğmem
Aşkımı sakınırım ama gizlemem
Her hücrem seni çağırırken
Aşkı kaçamak, gözlerden uzak yaşayamam
***
Seviyorum ama buna boyun eğmem
Aşkımı sakınırım ama gizlemem
Her hücrem seni çağırırken
Aşkı kaçamak, gözlerden uzak yaşayamam ben
Yaşayamam ben, yaşayamam