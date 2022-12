Feride Hilal Akın

Senin olsun, ömrümü al ama Şimdi saklanmalıyız Haklısın, sevgi suç değil ama Belki aklanmalıyız *** Seviyorum ama buna boyun eğmem Aşkımı sakınırım ama gizlemem Her hücrem seni çağırırken Aşkı kaçamak, gözlerden uzak yaşayamam *** Seviyorum ama buna boyun eğmem Aşkımı sakınırım ama gizlemem Her hücrem seni çağırırken Aşkı kaçamak, gözlerden uzak yaşayamam *** Senin olsun, ömrümü al ama Şimdi saklanmalıyız Haklısın, aşk bu, suç değil ama Belki aklanmalıyız *** Seviyorum ama buna boyun eğmem Aşkımı sakınırım ama gizlemem Her hücrem seni çağırırken Aşkı kaçamak, gözlerden uzak yaşayamam *** Seviyorum ama buna boyun eğmem Aşkımı sakınırım ama gizlemem Her hücrem seni çağırırken Aşkı kaçamak, gözlerden uzak yaşayamam ben Yaşayamam ben, yaşayamam