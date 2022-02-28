Feride Hilal Akın

Kim fani kim sahi kim şadimdir Bekledim kendim olan hâli Dinlemeyip geçtiler üstünden Tam tahminim gibi *** Bir mana bul al beni Ruhum bedenimle yaratır bir armoni Sarar çevremi bütün evreni Sağlar dengemi *** En engine dengi dengime En derine kendi bildiğimle En engine en engine Bilmediğim bir denizde *** En engine dengi dengime En derine kendi bildiğimle En engine en engine en engine *** Kim fani kim sahi kim şahidim Kim kim kim kim kim şahidim Kim kim kim kim kim kim kim şahidim *** Kim fani kim sahi kim şahidim Kim kim kim kim kim şahidim Kim kim kim kim kim kim kim şahidim *** Aynalardan kaçıyoruz hep aynılara doğru Kalıplara sığınıyoruz Yok mu bunun olur yolu *** Kim fani kim sahi kim şadimdir Bekledim kendim olan hâli Dinlemeyip geçtiler üstünden Tam tahminim gibi *** Bir mana bul al beni Ruhum bedenimle yaratır bir armoni Sarar çevremi bütün evreni Sağlar dengemi *** En engine dengi dengime En derine kendi bildiğimle En engine en engine Bilmediğim bir denizde *** En engine dengi dengime En derine kendi bildiğimle En engine en engine en engine *** Kim fani kim sahi kim şahidim Kim kim kim kim kim şahidim Kim kim kim kim kim kim kim şahidim **** Kim fani kim sahi kim şahidim Kim kim kim kim kim şahidim Kim kim kim kim kim kim kim şahidim