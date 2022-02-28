Renkli Rüyalar Oteli Şarkı Sözleri
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Feride Hilal Akın
Renkli Rüyalar Oteli
-
Kim fani kim sahi kim şadimdir
Bekledim kendim olan hâli
Dinlemeyip geçtiler üstünden
Tam tahminim gibi
***
Bir mana bul al beni
Ruhum bedenimle yaratır bir armoni
Sarar çevremi bütün evreni
Sağlar dengemi
***
En engine dengi dengime
En derine kendi bildiğimle
En engine en engine
Bilmediğim bir denizde
***
En engine dengi dengime
En derine kendi bildiğimle
En engine en engine en engine
***
Kim fani kim sahi kim şahidim
Kim kim kim kim kim şahidim
Kim kim kim kim kim kim kim şahidim
***
Kim fani kim sahi kim şahidim
Kim kim kim kim kim şahidim
Kim kim kim kim kim kim kim şahidim
***
Aynalardan kaçıyoruz hep aynılara doğru
Kalıplara sığınıyoruz
Yok mu bunun olur yolu
***
Kim fani kim sahi kim şadimdir
Bekledim kendim olan hâli
Dinlemeyip geçtiler üstünden
Tam tahminim gibi
***
Bir mana bul al beni
Ruhum bedenimle yaratır bir armoni
Sarar çevremi bütün evreni
Sağlar dengemi
***
En engine dengi dengime
En derine kendi bildiğimle
En engine en engine
Bilmediğim bir denizde
***
En engine dengi dengime
En derine kendi bildiğimle
En engine en engine en engine
***
Kim fani kim sahi kim şahidim
Kim kim kim kim kim şahidim
Kim kim kim kim kim kim kim şahidim
****
Kim fani kim sahi kim şahidim
Kim kim kim kim kim şahidim
Kim kim kim kim kim kim kim şahidim
-
Yaklaştırsana yavaş yavaş kendini bana
Al içine tekrar derinine sakla, kat kasırgana
Yalan söyleme bak gözlerime bitmiş olamaz
Yokla ceplerini aşk kırıntıları kalmış olmalı biraz
***
Aşk kırıntısıyla doymaktansa
Tek başıma aç kalırım bu hayatta
Paylaşacak bir şey artık yoksa
Bir erkekle
Bir kadın arasında
***
Yürürüm ipte, ağım yokken hem de
Kopkoyu içim inan çok çalıştım
Bu kalpsiz dünyayı sevebilmek için
Neyim var ki sanki senden başka
Hadi son bir kez
Ceplerini yokla aşk kırıntıları kalmış olmalı biraz
***
Aşk kırıntısıyla doymaktansa
Tek başıma aç kalırım bu hayatta
Paylaşacak bir şey artık yoksa
Bir erkekle
Bir kadın arasında
***
Aşk kırıntısıyla doymaktansa
Tek başıma aç kalırım bu hayatta
Paylaşacak bir şey artık yoksa
Bir erkekle
Bir kadın arasında
-
Bir çılgın gibi şimdi hayatım
Ne sevgim kaldı çünkü, ne gözyaşlarım
Kurtulmak için her seferinde
Kaçtım koşar gibi içimdeki senden
Ateş düşünce söndüm, hep sırılsıklam
Şimdi dursun ister dönsün dünya
***
Dursun ister dönsün dünya etrafında
Hiç fark etmez çünkü artık sen yoksun ya
Sönsün tüm mumlar bitsin sevgim
İster dursun ister dönsün dünya
***
Mektuplar gibiyiz hiç açılmamış
Saklanmış ama zamanla kaybolmuş
Sildin mi beni parmak ucunla
İçindeki benden kurtuldun mu yoksa
Günüm gelince yok oldum ardından
Şimdi dursun ister dönsün dünya
-
Arabayı sen kullan demiştim içkiliyim
Boş ver yutalım şeritleri bas gaza dedim
Bu otel güzel adını sevdim
Orda öyle yerlerime dokun, dokunmadığı kimsenin
***
Sarhoş olsak ya ikimiz unutsak ya
Bulut olup iç içe bardaktan boşalsak ya
Sarhoş olsak ya tek vücut olsak ya
Yüksek doz aşk alıp burada mutlu ölsek ya
***
Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce
Benimsin demiştim bende senin
Renkli rüyalar otelinde
***
Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce
Benimsin demiştim bende senin
Renkli rüyalar otelinde
***
Kapıları çalmıştım cevapsız savrulmaya
Hiç atmayan kalpleriyle insanlara
Ama sen farklısın dedim dedim ki sense
Dikkat et sadığımdır sadece kendime
***
Sarhoş olsak ya ikimiz unutsak ya
Bulut olup iç içe bardaktan boşalsak ya
Sarhoş olsak ya tek vücut olsak ya
Yüksek doz aşk alıp burada mutlu ölsek ya
***
Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce
Benimsin demiştim bende senin
Renkli rüyalar otelinde
***
Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce
Benimsin demiştim bende senin
Renkli rüyalar otelinde
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