Yağmurlar Şarkı Sözleri
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Feride Hilal Akın
Yağmurlar
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Ah kalbim darlanır, bitmez akşamları
Ömrüm baharları görmeden yaşlandım
Haram mısın bana, zarar mısın bana?
Solar mı güllerin sevsen bir gün daha?
***
Çatılardan damlarken yağmurlar
Kaçınılmaz oldu bak sararan yapraklar yine
Gözümden damlarken yağmurlar
Kaçınılmaz oldu yine sensiz akşamlar
***
Koştum, firar ettim, kan bürüdü gözümü
Güldüğüme aldanma, zor ölümün
Hatırlatıp durma, yeter, unutmadım sözümü
Bana yine fallarda yol görünür
***
Koştum, firar ettim, kan bürüdü gözümü
Güldüğüme aldanma, zor ölümün
Hatırlatıp durma, yeter, unutmadım sözümü
Bana yine fallarda yol görünür
***
Hatırlatıp durma, yeter
Unutmadım sözümü
Hatırlatıp durma, yeter
Unutmadım sözümü
***
Koştum, firar ettim, kan bürüdü gözümü
Güldüğüme aldanma, zor ölümün
Hatırlatıp durma, yeter, unutmadım sözümü
Bana yine fallarda yol görünür