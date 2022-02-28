Feride Hilal Akın

Ah kalbim darlanır, bitmez akşamları Ömrüm baharları görmeden yaşlandım Haram mısın bana, zarar mısın bana? Solar mı güllerin sevsen bir gün daha? *** Çatılardan damlarken yağmurlar Kaçınılmaz oldu bak sararan yapraklar yine Gözümden damlarken yağmurlar Kaçınılmaz oldu yine sensiz akşamlar *** Koştum, firar ettim, kan bürüdü gözümü Güldüğüme aldanma, zor ölümün Hatırlatıp durma, yeter, unutmadım sözümü Bana yine fallarda yol görünür *** Koştum, firar ettim, kan bürüdü gözümü Güldüğüme aldanma, zor ölümün Hatırlatıp durma, yeter, unutmadım sözümü Bana yine fallarda yol görünür *** Hatırlatıp durma, yeter Unutmadım sözümü Hatırlatıp durma, yeter Unutmadım sözümü *** Koştum, firar ettim, kan bürüdü gözümü Güldüğüme aldanma, zor ölümün Hatırlatıp durma, yeter, unutmadım sözümü Bana yine fallarda yol görünür