Feride Hilal Akın

Bir gönülle sığmaz, hani bir ömür bu aşk Uğurlar gönlümü, sen bul beni *** Yalanlarım, hatalarım başıma dert oldu Karanlık gecenin içinde kayboldum Günahlarım, zaaflarım her yanda, sen yoksun Bir yanım mutlu da bir yanım hep yoksun *** Yok bu hâlime bir çare, bir mehtaba avare Şarkımı söyler dururum, belki duyarsın diye Ay, ay, ay *** Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık Yine aynı, sensiz uyandım Senin kokun hapis olurdu tenime, bir önemi kalmadı *** Ama yok, yok, yok, yok, yok Bir önemi yok, yok, yok, yok, yok Ama yok, yok, yok, yok, yok *** Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık Yine aynı, sensiz uyandım Senin kokun hapis olurdu tenime, bir önemi kalmadı *** Ama yok, yok, yok, yok, yok Bir önemi yok, yok, yok, yok, yok Ama yok, yok, yok, yok, yok *** Bir gönülle sığmaz, hani bir ömür bu aşk Uğurlar gönlümü, sen bul beni *** Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık Yine aynı, sensiz uyandım Senin kokun hapis olurdu tenime, bir önemi kalmadı *** Ama yok, yok, yok, yok, yok Bir önemi yok, yok, yok, yok, yok Ama yok, yok, yok, yok, yok Bir önemi yok, yok, yok *** Bu aşk değil de ne be? Bu aşk, bu aşk değil de ne? Bu aşk değil de ne be? *** Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık Yine aynı, sensiz uyandım Bir önemi yok, yok, yok