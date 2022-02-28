Feride Hilal Akın

Bir gönülle sığmaz, hani bir ömür bu aşk
Uğurlar gönlümü, sen bul beni
***
Yalanlarım, hatalarım başıma dert oldu
Karanlık gecenin içinde kayboldum
Günahlarım, zaaflarım her yanda, sen yoksun
Bir yanım mutlu da bir yanım hep yoksun
***
Yok bu hâlime bir çare, bir mehtaba avare
Şarkımı söyler dururum, belki duyarsın diye
Ay, ay, ay
***
Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık
Yine aynı, sensiz uyandım
Senin kokun hapis olurdu tenime, bir önemi kalmadı
***
Ama yok, yok, yok, yok, yok
Bir önemi yok, yok, yok, yok, yok
Ama yok, yok, yok, yok, yok
***
Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık
Yine aynı, sensiz uyandım
Senin kokun hapis olurdu tenime, bir önemi kalmadı
***
Ama yok, yok, yok, yok, yok
Bir önemi yok, yok, yok, yok, yok
Ama yok, yok, yok, yok, yok
***
Bir gönülle sığmaz, hani bir ömür bu aşk
Uğurlar gönlümü, sen bul beni
***
Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık
Yine aynı, sensiz uyandım
Senin kokun hapis olurdu tenime, bir önemi kalmadı
***
Ama yok, yok, yok, yok, yok
Bir önemi yok, yok, yok, yok, yok
Ama yok, yok, yok, yok, yok
Bir önemi yok, yok, yok
***
Bu aşk değil de ne be?
Bu aşk, bu aşk değil de ne?
Bu aşk değil de ne be?
***
Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık
Yine aynı, sensiz uyandım
Bir önemi yok, yok, yok