Zehir Delisi Şarkı Sözleri
Feride Hilal Akın Zehir Delisi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Feride Hilal Akın Zehir Delisi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zehir Delisi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Feride Hilal Akın
Zehir Delisi
Tüm Şarkıları
-
Bir ara gözüme girecek kendisi
Bir daha bulabilir mi benim gibisini?
Zor ama görecek gerçekleri
Gelir gerisi
İlacın benim, bilirsin
Zehir delisi
***
Son sözlerim
Kal isterim
Değişmedi hiçbir şey
Zehir delisi
Yeniden, gelir gerisi
***
O gözlerinle
Günah işledin
Gelir gerisi
Yeniden, zehir delisi
***
Korktun, bana ne!
Öfken bahane ister mi?
Güldüm
Daha ne?
Yeter, nedir istediğin?
***
Kibir bilirsin
Serin birisin
Gerçek değilsin
Kendin bilirsin
***
Seni sevebileceğim tek şey saf dünyandır
***
Son sözlerim
Kal isterim
Değişmedi hiçbir şey
Gelir gerisi
Yeniden, zehir delisi
***
O gözlerinle
Günah işledin
Gelir gerisi
Yeniden, zehir delisi
(Deli, deli, deli)
***
Dinle, dinle beni
Seve seve geldin
Zehrim, istediğin bu mu?
Zehir delisi
***
Dinle, dinle beni
Seve seve geldin
Zehrim, istediğin bu mu?
Zehir delisi
***
Deli, deli, zehir delisi
Deli, deli, zehir delisi
Deli, deli, zehir delisi
Deli, deli, zehir delisi