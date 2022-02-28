Feride Hilal Akın

Bir ara gözüme girecek kendisi Bir daha bulabilir mi benim gibisini? Zor ama görecek gerçekleri Gelir gerisi İlacın benim, bilirsin Zehir delisi *** Son sözlerim Kal isterim Değişmedi hiçbir şey Zehir delisi Yeniden, gelir gerisi *** O gözlerinle Günah işledin Gelir gerisi Yeniden, zehir delisi *** Korktun, bana ne! Öfken bahane ister mi? Güldüm Daha ne? Yeter, nedir istediğin? *** Kibir bilirsin Serin birisin Gerçek değilsin Kendin bilirsin *** Seni sevebileceğim tek şey saf dünyandır *** Son sözlerim Kal isterim Değişmedi hiçbir şey Gelir gerisi Yeniden, zehir delisi *** O gözlerinle Günah işledin Gelir gerisi Yeniden, zehir delisi (Deli, deli, deli) *** Dinle, dinle beni Seve seve geldin Zehrim, istediğin bu mu? Zehir delisi *** Dinle, dinle beni Seve seve geldin Zehrim, istediğin bu mu? Zehir delisi *** Deli, deli, zehir delisi Deli, deli, zehir delisi Deli, deli, zehir delisi Deli, deli, zehir delisi