Seyrüsefer Şarkı Sözleri
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Feridun Düzağaç
Seyrüsefer
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Yan yanaydık
Rüzgarlı bir günün kuytusunda
Ne dün vardı
Ne de yarın ufkumuzda
***
Gözlerini ta içime
Öyle bi' yerime koydun, koydun
Ben müzmin aç
İlk sokuluşunda, ilk dokunuşunda
Doydum, doydum aşka
***
Şimdi kulağıma bir şey söyle, yak beni
Küllerimiz savrulsun gecede
Gönlüm imkansıza düştü bu sefer
Sevmek olsun ihtimalle
***
Seyrüsefer sana
N'olur anlasana
Bu sefer
***
Yan yanaydık
Rüzgarlı bir günün kuytusunda
Ne dün vardı
Ne de yarın ufkumuzda
***
Gözlerini ta içime
Öyle bi' yerime koydun, koydun
Ben müzmin aç
İlk sokuluşunda, ilk dokunuşunda
Doydum, doydum aşka
**
Şimdi kulağıma bir şey söyle, yak beni
Küllerimiz savrulsun gecede
Gönlüm imkansıza düştü bu sefer
Sevmek olsun ihtimalle
***
Şimdi kulağıma bir şey söyle, yak beni
Küllerimiz savrulsun gecede
Anılarda zaten mağlup olmuşuz
Sevmek olsun ihtimalle
***
Seyrüsefer sana
N'olur anlasana
Bu sefer