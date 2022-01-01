Feridun Düzağaç

Yan yanaydık Rüzgarlı bir günün kuytusunda Ne dün vardı Ne de yarın ufkumuzda *** Gözlerini ta içime Öyle bi' yerime koydun, koydun Ben müzmin aç İlk sokuluşunda, ilk dokunuşunda Doydum, doydum aşka *** Şimdi kulağıma bir şey söyle, yak beni Küllerimiz savrulsun gecede Gönlüm imkansıza düştü bu sefer Sevmek olsun ihtimalle *** Seyrüsefer sana N'olur anlasana Bu sefer *** Yan yanaydık Rüzgarlı bir günün kuytusunda Ne dün vardı Ne de yarın ufkumuzda *** Gözlerini ta içime Öyle bi' yerime koydun, koydun Ben müzmin aç İlk sokuluşunda, ilk dokunuşunda Doydum, doydum aşka ** Şimdi kulağıma bir şey söyle, yak beni Küllerimiz savrulsun gecede Gönlüm imkansıza düştü bu sefer Sevmek olsun ihtimalle *** Şimdi kulağıma bir şey söyle, yak beni Küllerimiz savrulsun gecede Anılarda zaten mağlup olmuşuz Sevmek olsun ihtimalle *** Seyrüsefer sana N'olur anlasana Bu sefer