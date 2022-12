Feridun Düzağaç

Onuncu ayın onuncu günü Saat on buçukta yanmış mumum Otuz beş yıl olmuş ihtiyar bir çocuktur güzel ruhum Okulu asıp oyuna kaçar bıraksam hala Ama çok düştü, incindi, yoruldu, dinlenmeli kalbim doğrusu *** Sen doğum günü hediyem misin? Diyelim ki hoş geldin Peki beni çok sevecek misin? Yoksa sen de her düş gibi çabucak kırılıp dökülür müsün gözlerimden? *** Gel tanışalım önce Ben kısaca F.D Ama sen bana uzun uzun "seni seviyorum" de *** Gel tanışalım önce Ben kısaca F.D Ama sen bana uzun uzun "seni seviyorum" de *** Ah ne az duydum Ne kadar az söyledim İşte bu yüzden hiç durmadan "seni seviyorum" de *** Şair çok iyimsermiş, yolun yarısına mı geldik? E, radyasyon neslindenim, biraz erken tükendim, hepimiz gibi Bir yer bul otur önce ama yaralarıma dikkat et Gülüşlerim vardır elbet Önce göz yaşlarımı silmen gerekecek Budur, zordur sevmek *** Gel tanışalım önce Ben kısaca F.D Ama sen bana uzun uzun "seni seviyorum" de *** Gel tanışalım önce Ben kısaca F.D Ama sen bana uzun uzun "seni seviyorum" de *** Ah ne az duydum Ne kadar az söyledim İşte bu yüzden hiç durmadan "seni seviyorum" de *** Gel tanışalım önce Ben kısaca F.D Ama sen bana uzun uzun "seni seviyorum" de Ama sen bana uzun uzun "seni seviyorum" de İşte bu yüzden hiç durmadan "seni seviyorum" de