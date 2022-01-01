Sakin Şarkı Sözleri
Feridun Düzağaç Sakin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Feridun Düzağaç Sakin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sakin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Gönül
Aldanır aşka
Aldatır aşkı
Kirletir, incitir
***
Gönül
Susuverir bazen
Bi' yalnızlık yazar
Sessiz harflerden
***
Bana zulsün
Zulüm değil
Gönül bi' gülsün
Bazen benim gülüm değil
***
Gel gidelim uzaklara
Sen düşünü düşüme
Başını göğsüme yasla
***
Gönül
Gel gidelim uzaklara
Sen düşünü düşüme
Başını göğsüme yasla
Gönül
***
Gönül
Hep aradı durdu
Sonunda imkansızın
Kıyılarına vurdu
***
Gönül
Hiç usanmadı
Hiç uslanmadı
Hep acıtana kondu
***
Aradığın ne kaldıysa
İnan buna gönlüm
Dünden ve bur'dan uzakta
***
Gel gidelim uzaklara
Sen düşünü düşüme
Başını göğsüme yasla
***
Gönül
Gel gidelim uzaklara
Sen düşünü düşüme
Başını göğsüme yasla
Gönül
***
Göğsüme yaslan
Gönül
-
Ne konuşuyor bu insanlar?
Ne kadar uzak kelimeler anlamdan
Aynama bir yabancı sızmış
Bakıyor bana uzaktan
***
Sensizlikten kalan en acı gerçeğim
Hiçliğim
Ucuz, basit ve sıradan
Pazara çıkmış gibi sanki ipliğim
İpliğim
***
Hayat beni unutsa da sen unutma
Adımı unutacak kadar kaybettim kendimi
Olsun
Beni unutma
Beni unutma
***
Bir uçurumun en ucundayım
O kadar yokum ki görmüyorlar
Kalbim susmuşlar yeri
Kuşlar korkup kaçmıyorlar
***
Sensizlikten kalan en acı gerçeğim
Hiçliğim
Ucuz, basit ve sıradan
Pazara çıkmış gibi sanki ipliğim
İpliğim
***
Hayat beni unutsa da sen unutma
Adımı unutacak kadar kaybettim kendimi
Olsun
Beni unutma
Beni unutma
***
Sensizlikten kalan en acı gerçeğim
Hiçliğim
Ucuz, basit ve sıradan
Pazara çıkmış gibi sanki ipliğim
İpliğim
***
Hayat
-
Onuncu ayın onuncu günü
Saat on buçukta yanmış mumum
Otuz beş yıl olmuş ihtiyar bir çocuktur güzel ruhum
Okulu asıp oyuna kaçar bıraksam hala
Ama çok düştü, incindi, yoruldu, dinlenmeli kalbim doğrusu
***
Sen doğum günü hediyem misin?
Diyelim ki hoş geldin
Peki beni çok sevecek misin?
Yoksa sen de her düş gibi çabucak kırılıp dökülür müsün gözlerimden?
***
Gel tanışalım önce
Ben kısaca F.D
Ama sen bana uzun uzun "seni seviyorum" de
***
Gel tanışalım önce
Ben kısaca F.D
Ama sen bana uzun uzun "seni seviyorum" de
***
Ah ne az duydum
Ne kadar az söyledim
İşte bu yüzden hiç durmadan "seni seviyorum" de
***
Şair çok iyimsermiş, yolun yarısına mı geldik?
E, radyasyon neslindenim, biraz erken tükendim, hepimiz gibi
Bir yer bul otur önce ama yaralarıma dikkat et
Gülüşlerim vardır elbet
Önce göz yaşlarımı silmen gerekecek
Budur, zordur sevmek
***
Gel tanışalım önce
Ben kısaca F.D
Ama sen bana uzun uzun "seni seviyorum" de
***
Gel tanışalım önce
Ben kısaca F.D
Ama sen bana uzun uzun "seni seviyorum" de
***
Ah ne az duydum
Ne kadar az söyledim
İşte bu yüzden hiç durmadan "seni seviyorum" de
***
Gel tanışalım önce
Ben kısaca F.D
Ama sen bana uzun uzun "seni seviyorum" de
Ama sen bana uzun uzun "seni seviyorum" de
İşte bu yüzden hiç durmadan "seni seviyorum" de
-
-