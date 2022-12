Feridun Düzağaç

Bana her gün sen, sevgililer dünü Saatim hep ya sana vardır ya seni geçer Hele yağmur varsa, inadına yağarsa Hatıran yankılanır camda, her damlada *** Eski sevgili, eski defterler Unutsan beter öldürmeye yeter hatırası *** Her yılın bu günü süzülür yaşlar gözümden Senden sonra kimi öptüysem senin yüzünden *** O defteri alıp, sayfalarını yırtmalı Uçak yapıp atmalı çocuklara Oyuncak olduysa, yoktan var eden aşk *** Aşkı böyle bilmesin çocuklar *** Bil bakalım bugün bana ne olur Mumları söner yeni yaşına girer, sen cinneti *** Her yılın işte bu gününde Süzülür yaşlar gözümden Ben senden sonra her kimi öptüysem Oof, sevgilim senin yüzünden Güzel yüzünden *** Her yılın bu günü süzülür yaşlar gözümden Senden sonra kimi öptüysem senin yüzünden *** Her yılın bu günü süzülür yaşlar gözümden Senden sonra kimi öptüysem senin yüzünden Senin yüzünden