Senin Yüzünden Şarkı Sözleri
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Feridun Düzağaç
Senin Yüzünden
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Bana her gün sen, sevgililer dünü
Saatim hep ya sana vardır ya seni geçer
Hele yağmur varsa, inadına yağarsa
Hatıran yankılanır camda, her damlada
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Eski sevgili, eski defterler
Unutsan beter öldürmeye yeter hatırası
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Her yılın bu günü süzülür yaşlar gözümden
Senden sonra kimi öptüysem senin yüzünden
***
O defteri alıp, sayfalarını yırtmalı
Uçak yapıp atmalı çocuklara
Oyuncak olduysa, yoktan var eden aşk
***
Aşkı böyle bilmesin çocuklar
***
Bil bakalım bugün bana ne olur
Mumları söner yeni yaşına girer, sen cinneti
***
Her yılın işte bu gününde
Süzülür yaşlar gözümden
Ben senden sonra her kimi öptüysem
Oof, sevgilim senin yüzünden
Güzel yüzünden
***
Her yılın bu günü süzülür yaşlar gözümden
Senden sonra kimi öptüysem senin yüzünden
***
Her yılın bu günü süzülür yaşlar gözümden
Senden sonra kimi öptüysem senin yüzünden
Senin yüzünden