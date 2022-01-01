Feridun Düzağaç

Çölde suyun kokusu gibi Ne çaresi, ne tarifi var Çürük dişin sızısı gibi apansız, acımasız hatıran Akmak gelse de içimden sana susuyorum Kuşlarım kaçışıyor aklımdan Sana deliriyorum Sana *** Ne asla derim sana, ne de daima Belki candır Ölüm mü var ki ayrılığın sonunda Belki vardır Belki kadar uzağımda, belki de çok yakınsın ** Hasretinden bıktım artık nefesin lazım Bana nefesin lazım Sana deliriyorum Deliriyorum Sana deliriyorum Sana