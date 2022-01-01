Sana Deliriyorum Şarkı Sözleri
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Feridun Düzağaç
Sana Deliriyorum
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Çölde suyun kokusu gibi
Ne çaresi, ne tarifi var
Çürük dişin sızısı gibi apansız, acımasız hatıran
Akmak gelse de içimden sana susuyorum
Kuşlarım kaçışıyor aklımdan
Sana deliriyorum
Sana
***
Ne asla derim sana, ne de daima
Belki candır
Ölüm mü var ki ayrılığın sonunda
Belki vardır
Belki kadar uzağımda, belki de çok yakınsın
**
Hasretinden bıktım artık nefesin lazım
Bana nefesin lazım
Sana deliriyorum
Deliriyorum
Sana deliriyorum
Sana