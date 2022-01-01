Feridun Düzağaç

Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım Unutma beni unutama beni Gözlerinden damlayamayan gözyaşı olayım Unutma beni unutama beni *** Gölgen gibi adım adım Her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma beni unutama beni *** Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca Unutma beni unutama beni Ayrılığın acısını kalbinde duyunca Unutma beni, unutama beni *** Öpüşürken, sevişirken Yapayalnız dolaşırken Unutmaya çalışırken Sen de unutma beni unutama beni