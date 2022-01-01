Unutama Beni Şarkı Sözleri
Feridun Düzağaç Unutama Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Feridun Düzağaç Unutama Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Unutama Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Feridun Düzağaç
Unutama Beni
Tüm Şarkıları
-
Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım
Unutma beni unutama beni
Gözlerinden damlayamayan gözyaşı olayım
Unutma beni unutama beni
***
Gölgen gibi adım adım
Her solukta benim adım
Ben nasıl ki unutmadım
Sen de unutma beni unutama beni
***
Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca
Unutma beni unutama beni
Ayrılığın acısını kalbinde duyunca
Unutma beni, unutama beni
***
Öpüşürken, sevişirken
Yapayalnız dolaşırken
Unutmaya çalışırken
Sen de unutma beni unutama beni