Ansızın Ve Nedensiz Şarkı Sözleri
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Feridun Düzağaç
Ansızın Ve Nedensiz
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Böyle olur bazen ansızın ve nedensiz
Yorgun sokakların dökülüverir denizine
Yalnızlıktan kuruyacağım sanıyorken
Korkumdan, herkesten saklanıyorken
***
Sen bir güldün, güneş doğdu içime
Yaşamak kaçtı seni görünce içime
Martıları üşüştü hemen denizinin, hasretinden çürümüş çöplüğüme
***
Al beni yeniden aşka
Öyle büyük ki aşk
Aşk hayattan
Saatler mi yeter sana
Hasretin akrep, yüzün yelkovan
Yüzün yelkovan
***
Sen bir güldün, güneş doğdu içime
Yaşamak kaçtı seni görünce içime
Martıları üşüştü hemen denizinin, hasretinden çürümüş çöplüğüme
***
Al beni yeniden aşka
Öyle büyük ki aşk
Aşk hayattan
Saatler mi yeter sana
Hasretin akrep, yüzün yelkovan
Yüzün yelkovan