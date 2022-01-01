Feridun Düzağaç

Ah bu seni sevmek bilmecesi gecelere dert oluyor, Bazen evrenimi kaplayan bu koca gerçek bir anda bir hiç oluyor. *** Ben suyun akışı gibi, Gecenin batışı gibi, Yalnızımın bakışı gibi yorgunum. Senden suyun akışı gibi, Yalnızın bakışı gibi… *** Belki bir gece aynı yıldıza bakar ağlarız Belki bir gün uzak bir şehrin sonbaharında yaşlanırız. *** Sanki dünya yanı başımda başkalarına dönüyor da dönüyor, Aklımda saydıkça teker teker sönüyor anlamamışlıklarım. *** Suyun akışı gibi, Gecenin batışı gibi, Yalnızımın bakışı gibi yorgunum. Senden suyun akışı gibi, Yalnızın bakışı gibi… *** Belki bir gece aynı yıldıza bakar ağlarız Belki bir gün uzak bir şehrin sonbaharında yaşlanırız.