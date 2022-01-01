Belki Bir Gece Şarkı Sözleri
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Feridun Düzağaç
Belki Bir Gece
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Ah bu seni sevmek bilmecesi gecelere dert oluyor,
Bazen evrenimi kaplayan bu koca gerçek bir anda bir hiç oluyor.
***
Ben suyun akışı gibi,
Gecenin batışı gibi,
Yalnızımın bakışı gibi yorgunum.
Senden suyun akışı gibi,
Yalnızın bakışı gibi…
***
Belki bir gece aynı yıldıza bakar ağlarız
Belki bir gün uzak bir şehrin sonbaharında yaşlanırız.
***
Sanki dünya yanı başımda başkalarına dönüyor da dönüyor,
Aklımda saydıkça teker teker sönüyor anlamamışlıklarım.
***
Suyun akışı gibi,
Gecenin batışı gibi,
Yalnızımın bakışı gibi yorgunum.
Senden suyun akışı gibi,
Yalnızın bakışı gibi…
***
Belki bir gece aynı yıldıza bakar ağlarız
Belki bir gün uzak bir şehrin sonbaharında yaşlanırız.