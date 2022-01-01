Tek Başına Şarkı Sözleri
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Feridun Düzağaç
Tek Başına
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Bir sevda çekerdi kalbim sessiz, tek başına
Varamaz, dokunamazdı elim umutsuz yarasına
Biliyorum kavuşmak imkansız
Anlıyorum, yaşamalıyım sensiz, tek başına
Tek başına
***
Her gece hayalimde, düşümde
Her kadehin bitişinde
Bir garip bir buruktu içim, aklımdan her geçişinde
Biliyorum kavuşmak imkansız
Anlıyorum, yaşamalıyım sensiz, tek başına
Tek başına
Tek başına
Tek başına
***
Tek başına
Tek başına