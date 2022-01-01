Bugün Şarkı Sözleri
Feridun Düzağaç Bugün şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Feridun Düzağaç Bugün şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bugün sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Tüm eşyaları attım, yetmedi terk ettim evi
Dağıttım kitapları, yaktım mutlu sonlu filmleri
Geçtiğim şehirleri, seviştiğimiz yerleri andım
Kadınım hatıranla son kez isim şehir oynadım
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Bugün kırmızı elbisene sarıldım yattım
Bugün kendime sevdiğin yemeklerden yaptım
Bugün kalan rujunla adını yazdım önce, aklımla vedalaştım
Aynayla öpüştüm bugün
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Nedense dolunaylarda yokluğunu yok ediyor
Ay geceyi içimi çırılçıplak bırakıyor
Yolun sonunda anladım özlemek en büyük günah
Kayıp giden yıldızlar yapamadığımı yapıyor
***
Bugün toprağındaki çiçekleri kokladım
Bugün başucunda cesaretimi topladım
Bugün geride kalanlara özür diledim
Seni yaşamak istedim, öldüm bugün…
***
Bugün kırmızı elbisene sarıldım yattım
Bugün kendime sevdiğin yemeklerden yaptım
Bugün kalan rujunla adını yazdım önce, aklımla vedalaştım
Aynayla öpüştüm bugün