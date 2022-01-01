Feridun Düzağaç

Uzak desem değil, korkuyorum sana gelmekten Çok önceden değil, bu yakınlarda gördüm seni vapura binerken *** Seslendim işitemedin Koştum da yetişemedim Bir ah çektim derinlerden Zamanla bile baş edemedim *** Senden az, zamandan az Beni benden kurtar gel bu yaz Senden az, zamandan az Beni senden kurtar gel bu yaz *** Uzak desem değil, korkuyorum sana gelmekten Çok önceden değil, bu yakınlarda gördüm seni vapura binerken *** Seslendim işitemedin Koştum peşine yetişemedim Bir ah çektim derinlerden Zamanla bile baş edemedim *** Senden az, zamandan az Beni benden kurtar gel bu yaz Senden az, zamandan az Beni senden kurtar gel bu yaz *** Senden az, zamandan az Beni benden kurtar gel bu yaz Senden az, zamandan az Beni senden kurtar gel bu yaz