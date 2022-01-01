Yaz Şarkı Sözleri
Feridun Düzağaç Yaz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Feridun Düzağaç Yaz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yaz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Uzak desem değil, korkuyorum sana gelmekten
Çok önceden değil, bu yakınlarda gördüm seni vapura binerken
***
Seslendim işitemedin
Koştum da yetişemedim
Bir ah çektim derinlerden
Zamanla bile baş edemedim
***
Senden az, zamandan az
Beni benden kurtar gel bu yaz
Senden az, zamandan az
Beni senden kurtar gel bu yaz
***
Uzak desem değil, korkuyorum sana gelmekten
Çok önceden değil, bu yakınlarda gördüm seni vapura binerken
***
Seslendim işitemedin
Koştum peşine yetişemedim
Bir ah çektim derinlerden
Zamanla bile baş edemedim
***
Senden az, zamandan az
Beni benden kurtar gel bu yaz
Senden az, zamandan az
Beni senden kurtar gel bu yaz
***
Senden az, zamandan az
Beni benden kurtar gel bu yaz
Senden az, zamandan az
Beni senden kurtar gel bu yaz