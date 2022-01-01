Feridun Düzağaç

Sular içtim üstüne soğuk soğuk Unutamadım üstelik sesim boğuk Ağır ağır *** Çamura saplanıp kaldım gibi ağır ağır Aşktan yana seslere sapasağır Ağır ağır ** İçimden şehirler geçti Bu karanlık niye beni seçti? Ne ektiysem onu mu biçtim? *** Söyle bakalım nerde? Benim sevgilim nerde? Ağlarım aklıma düştüğü yerde *** Söyle bakalım nerde? Benim sevgilim nerde? Ağlarım aklıma düştüğü yerde *** Yorgun düştüm bu sevdadan durmalıyım Biraz kendi kendime soluklanıp Ağır ağır *** Zaman ileriye oynarken düşman gibi Şöyle usulca geriye yaslanmalı Ağır ağır *** Kayıp zaman oynanıyordu Maç bir gidiyor bir geliyordu Hayat vurdu direk dibinden gol oldu *** Söyle bakalım nerde? Benim sevgilim nerde? Ağlarım aklıma düştüğü yerde *** Söyle bakalım nerde? Benim sevgilim nerde? Ağlarım aklıma düştüğü yerde *** Söyle bakalım nerde? Benim sevgilim nerde? Ağlarım aklıma düştüğü yerde