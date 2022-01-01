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7/24 Dinle FD7 / Meyil Adresim Sensin

FD7 / Meyil Adresim Sensin Şarkı Sözleri

Feridun Düzağaç FD7 / Meyil Adresim Sensin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Feridun Düzağaç FD7 / Meyil Adresim Sensin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan FD7 / Meyil Adresim Sensin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Feridun Düzağaç

Feridun Düzağaç

FD7 / Meyil Adresim Sensin

  • Ağır Ağır

  • Ağır Ağır

  • Hayat Neden Şekil Yapıyor

  • Mütamadiyen Ağlıyorum

  • Bir Varmış Bir Yokmuş

  • Rüya

  • Devrik

  • Aşkın Önsüzü

  • Sensiz

  • İz

  • Bir Aşk Masalı

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