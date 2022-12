Feridun Düzağaç

Anladım ki aşkımız bir yalandan ibaret Benim sana yaptığım canım, aşk tadında ibadet Ben seni çılgın gibi, uykumda bile sevdim Gelecek bizim olsun gerisi Allah Kerim *** Alev alev alev alev, yandığımı görüyorsun Bir teselli istemedim, istememde biliyorsun Her yeni gün yeni umut, yeni güneş mi diyorsun O her gün doğar ama, ben bir kere biliyorsun

Ne zaman canın yansa bu kadar derinden Sanırsın mümkün değil bi daha üzülmem Ne inat ne dayanıklı gözü kara yürek Acıyor aynı yerden her şeye rağmen Ne akıl kâr ediyor ne fikir o sırada Biliyorsun geçiyor zamanla ama ne fayda *** Yaralı tepeden tırnağa herkes yaralı Alışılmıyor acıya yok kaidesi Kuralı kanayıp ne kadar tutabilirsin gül uğruna dikeni Ne gelen anladı ne giden olanı biteni *** Adıyorum aşka geri kalanımı Suya söyledim gitti en son yalanımı Aşkında en hesapsız kitapsız olanını Yaşamazsam kara kapıya kaydedin beni

Sen beni sevmekten gidince Ben bana borçlu kaldım Ya sen bana fazla geldin Ya ben sana az kaldım *** Gitme bir adım öteye gülüm Bir adımda gurbet olur Gitme bir nefes öteye gülüm Her nefes hasret olur *** Aşk yasaklandı artık Halka açık yerlerde El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara Kaldırdık tüm tutuşmaları Yasak kelime oyunu yapmak Yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden yüz gün ardarda uyumamak Kimse ölmesin diye kimsenin aklında Her sevdalı verdiği sözü geri alacak Güneşi ayı hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya Ne deniyorsa onu atacak kalp Ve süresi yirmi dört saate çıkarılacak meskun mahallerde ağlamanın *** Sen sesini alıp gidince Ben burada dilsiz kaldım Ya sen bana fazla geldin Ya ben sana az kaldım *** Gitme bir adım öteye gülüm Bir adımda gurbet olur Gitme bir nefes öteye gülüm Her nefes hasret olur