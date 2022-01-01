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7/24 Dinle Şahane

Şahane Şarkı Sözleri

Feridun Düzağaç Şahane şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Feridun Düzağaç Şahane şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şahane sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Feridun Düzağaç

Feridun Düzağaç

Şahane

  • Alev Alev

  • Alev Alev

  • Anlatamam

  • Ben Olmayınca

  • Biliyorsun

  • Bir Garip Serçe

  • Erkeksen Söyle

  • Herkes Yaralı

  • Mümkünse

  • Şahane

  • Sevmekten Gidince

  • Tövbekar

  • Yanar Döner Geceler

  • Ceza mı?

  • Arayı Soğutmayalım

  • Ben İnsan Değil Miyim?

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