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Bir Devam Filmi / Siyah Beyaz Türkçe Dublaj
Bir Devam Filmi / Siyah Beyaz Türkçe Dublaj Şarkı Sözleri
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Feridun Düzağaç
Bir Devam Filmi / Siyah Beyaz Türkçe Dublaj
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Ne kadar yol gitsem de
Uzak hep uzak
Uzar gider bu hikaye
***
Ne kadar yol gitsem de
Uzak hep uzak
Uzar gider bu hikaye
***
Enseme vur tak lokmamı al
Bir gülüver bak kalbim senin
Kullan kullan kullan, sonra bırak
Yok ne sahibim ol ne de benim
***
Aşk çok uzak
Aşk çok uzak
Aşk çok uzak (çok uzak)
***
O kadar dolmuşum ki şu boşluğun içinde
Bir eskici dükkanı var
Gözlerimin içinde
***
O kadar dolmuşum ki şu boşluğun içinde
Bir eskici dükkanı var
Gözlerimin içinde
***
Enseme vur tak lokmamı al
Bir gülüver bak kalbim senin
Kullan kullan kullan, sonra bırak
Yok ne sahibim ol ne de benim
***
Aşk çok uzak
Aşk çok uzak
Aşk çok uzak (çok uzak)
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