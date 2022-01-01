Feridun Düzağaç

Ne kadar yol gitsem de Uzak hep uzak Uzar gider bu hikaye *** Ne kadar yol gitsem de Uzak hep uzak Uzar gider bu hikaye *** Enseme vur tak lokmamı al Bir gülüver bak kalbim senin Kullan kullan kullan, sonra bırak Yok ne sahibim ol ne de benim *** Aşk çok uzak Aşk çok uzak Aşk çok uzak (çok uzak) *** O kadar dolmuşum ki şu boşluğun içinde Bir eskici dükkanı var Gözlerimin içinde *** O kadar dolmuşum ki şu boşluğun içinde Bir eskici dükkanı var Gözlerimin içinde *** Enseme vur tak lokmamı al Bir gülüver bak kalbim senin Kullan kullan kullan, sonra bırak Yok ne sahibim ol ne de benim *** Aşk çok uzak Aşk çok uzak Aşk çok uzak (çok uzak)