Feridun Düzağaç

Hiçbir şeyi Senin kadar istemedim Ama yetmiyor Ne kadar istesem de Gözlerimdeki resmin Gitmiyor *** Yağmurlar İçime, içime, içime yağıyor İçimdeki kuraklık Bitmiyor *** Bitmez sandığım Yollar aynı çıkmazda Tükeniyor *** Çünkü yoksun Gelmiyorsun Bir çığ gibi büyüyorsun *** Aşk bu mu? Aşk acı mı? Acıtır mı, incitir mi? Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu? *** Aşk bu mu? Aşk acı mı? Acıtır mı, incitir mi? Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu? *** Yağmurlar İçime, içime, içime yağıyor İçimdeki kuraklık Bitmiyor *** Bitmez sandığım Yollar aynı çıkmazda Tükeniyor *** Çünkü yoksun Gelmiyorsun Bir çığ gibi büyüyorsun *** Aşk bu mu? Aşk acı mı? Acıtır mı, incitir mi? Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu? *** Aşk bu mu? Aşk acı mı? Acıtır mı, incitir mi? Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu? *** Aşk bu mu? Aşk acı mı? Acıtır mı, incitir mi? Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?